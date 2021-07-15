مصرع عامل دهسه قطار بمزلقان بني مزار في المنيا

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس، دهسا تحت عجلات قطار بمركز بني مزار شمال محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بني مزار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوفاة عامل، تحت عجلات قطار أثناء مروره أمام مزلقان محطة سكة حديد بني مزار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين بالفحص مصرع شاب يدعى «أ. ع. أ»، 48 عاما، تحت عجلات قطار بالمزلقان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث ونقلت الجثة إلى مستشفى بني مرار.

مصرع عامل وطالب في حوادث متفرقة

وفي واقعة أخرى، لقي عامل مصرعه، الأسبوع الماضي، صدمه قطار ركاب، كما لقي طالب مصرعه بعدما صدمته سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي مصر أسوان بمركز ملوي بالمنيا.

وقع الحادث الأول، حينما لقي شعبان مصطفى علم الدين، 33 عاما، عامل، مقيم بمعصرة ملوي، مصرعه بعدما صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بمحطة سكة حديد المعصرة، شرق ترعة الإبراهيمية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ملوي العام، وتحرر المحضر رقم 5095 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي.

كما وقع الحادث الثاني في نفس المركز أيضا، حيث لقي ماركو فيليب أنور رشدي، 18 عاما، طالب بالمرحلة الثانوية، ومقيم بقرية دير البرشا بشرق النيل، بعدما صدمته سيارة أثناء سيره بالطريق العام مصر أسوان الزراعي، وتحرر المحضر رقم 4939 لسنة 2021 إداري مركز شرطة ملوي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بالحادثين، حيث تم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.