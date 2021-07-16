وفاة فنية تمريض متأثرة بإصابتها بكورونا في المحلة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، وفاة «عزيزة فضل شبل» فنية تمريض بالوحدة الصحية لقرية شبرابابل التابعة لمديرية الصحة، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وفاة فنية تمريض بإدارة صحة المحلة لإصابتها بفيروس كورونا

صرح بذلك الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، لافتًا إلى أنه جرى تغسيل وتكفين الجثمان، طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنها بمقابر الأسرة.

تفاصيل إصابة فنية تمريض ووفاتها

وكانت الممرضة، ظهرت عليها مؤخرًا، أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وأجريت عدة فحوصات طبية وجاءت النتيجة إيجابية، وتأكدت من الإصابة بفيروس كورونا، وتم عزلها داخل العزل الصحي إلى أن وافتها المنية.

في السياق ذاته، نعت نقابة التمريض ومديرية الصحة بالغربية، الفقيدة الراحلة بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان واحتسابها من الشهداء.

وشدد وكيل صحة الغربية في توجيهاته إلى مساعديه ومديري القطاعات على أهمية متابعة أعمال التطوير بالمستشفيات وتفعيل معامل الميكروبيولچي، وكيفية توفير مستلزمات مكافحة العدوى وتطعيم الفريق الطبي، وضع خطة عمل ومرور مستمر من إدارة العلاج الحر، وتفعيل مفرمة النفايات الخطرة وتغير سياسات الفصل.

وأشار «حميدة» إلى تكثيف المرور على وحدات الرعاية الصحية، لمتابعة خطوط سير حالات الإصابة بفيروس كوفيد- 19 بالمستشفيات ومدى مطابقتها.

وباشر وكيل وزارة الصحة معدلات العدوى بالمستشفيات، مع استمرار التدريب المكثف للفرق الطبية على طرق وأساليب مكافحة العدوى، حرصًا على أمن وسلامة الفرق الطبية.

وأشار وكيل الوزارة، بضرورة تكثيف الأعمال الإشرافية والمتابعة المستمرة، لمطابقة مدى التزام المنشآت الطبية بمعايير مكافحة العدوى.