وكيل «صحة الغربية» يتفقد مراكز تلقي لقاح كورونا بمستشفى إبيار المركزي

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، جولة تفقدية على مستشفى إبيار المركزي، رافقه الدكتورة فايزة راغب، مدير إدارة كفر الزيات الصحية، وذلك لمتابعة الفرق الطبية الخاصة بتطعيم المواطنين من الفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان، وفقاً للفئات المستحقة لتلقي التطعيم بلقاح كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وكيل وزارة الصحة يتفقد سير العمل وتواجد الفرق الطبية

كما قام «حميدة» بالتأكد من انتظام سير العمل، وتواجد الفرق الطبية وجاهزيتها، لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، وحل مشكلة تكدس المواطنين في المركز المخصص لإعطاء لقاح كورونا بمستشفى إبيار، وتقديم اللقاح للمواطنين بشكل جيد، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، ومتابعة قياس العلامات الحيوية للمواطنين قبل التطعيم، والتأكد من عمل سلسلة التبريد بكفاءة، للحفاظ على اللقاح بدرجة الحرارة المناسبة له.

حميدة يتأكد من توافر الأدوية وتطبيق إجراءات كورونا

من ناحية أخرى قام، وكيل الوزارة بالمرور على أقسام الفرز والعزل، وذلك للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وانتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تم التأكد من تطبيق بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا.