مات صائما.. وفاة مهندس أثناء أدائه صلاة الجمعة بالمنيا

توفى مهندس داخل أحد المساجد التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، ولفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء السجدة الثانية بالركعة الأولى من الصلاة، ما اعتبره الجميع أنه حسن خاتمة للرجل المعروف عنه الطيبة والشهامة والالتزام وحب الخير.

وفوجئ المصلون داخل المسجد، بوفاة المهندس رضا رجب، 47 عامًا، وهو ساجد في صلاة الجمعة، مؤكدين أنه كان صائم أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ويحرص على صيامها كل عام، لأنها أحب الأعمال إلى الله.

وأعلنت أسرته عن خروج الجنازة، مساء اليوم، من مسجد عبدالجواد سالم بمدينة سمالوط، عقب صلاة المغرب، ويتم دفن جثمانة بمقابر الأسرة بقرية الطيبة.

ونعى أحد الأطباء على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المهندس المتوفى، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى اليوم المهندس رضا رجب، وهو صائم وفي أثناء سجوده في صلاة الجمعة، وستخرج الجنازة من مسجد عبدالجواد سالم بمركز سمالوط عقب صلاة المغرب، والدفن بقرية الطيبة التابعة للمركز.

وكانت قرية زهرة التابعة لمركز المنيا، شهدت قبل أشهر واقعة مماثلة حينما لفظ الشيخ خلف محجوب أمام وخطيب مسجد بالمعاش أنفاسة الأخيرة، وهو متوجه لأداء صلاة الجمعة، بمسجد السعادنة، وكان معروفا عنه أعمال البر والخير وتحفيظ القرآن الكريم لأطفال القرية دون الحصول على مقابل.