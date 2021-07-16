محافظ المنيا يهنئ موظفين بـ«التحول الرقمي» بعد تكريمهما من السيسي

هنأ اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس ريمون رفعت والمهندسة عبير عبدالرحمن، بإدارة التحول الرقمي في المحافظة، ويشرف عليها الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، عقب تكريمهما من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الوطني الأول للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذي عقد باستاد القاهرة بحضور أكثر من 30 ألف مشارك.

وأوضح محافظ المنيا أن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستهدف تطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ757 تابعا.

وأعرب محافظ المنيا عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي على رعايته لتلك المبادرة، التي ستغير وجه الريف المصري، ودعمه اللا محدود للقيادات الشبابية المؤهلة والعمل على تمكينها وتوفير كل الفرص والإمكانات لدعمها على القيادة وتحمل المسؤولية في المستقبل.

وعبرت المهندسة عبير عبدالرحمن ماضي، بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، عن شعورها بالفخر والاعتزز والسعادة لتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعملها التطوعي في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

قالت «عبير»، إنها فوجئت بتكريمها من الرئيس خلال حضورها لمؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة، وإنها منذ انطلاق المبادرة التي تستهدف 192 قرية في 5 مراكز بمحافظة المنيا، هي: «العدوة ومغاغة في شمال المحافظة، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب»، وهي تعمل بمنتهى الحماس والجدية، لأنها مبادرة عظيمة أدخلت الفرحة في قلوب جميع المصريين خاصة سكان الريف، لأن المبادرة تركز على توفير الخدمات والمرافق الأساسية بالريف المصري، خاصة في قطاعات حيوية ومنها الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه، بالإضافة لإنشاء مدارس ووحدات صحية ومكاتب تموين ومجمعات مصالح حكومية.

وأكدت «عبير» أنها كانت تتولى مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بقرى المبادرة وتتابع نسب التنفيذ أولًا باول، على مستوى جميع القطاعات، ونوهت أن تكريمها من الرئيس السيسي، هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها على الإطلاق.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.