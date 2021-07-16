حملات مكثفة للنظافة والتموين في المنيا استعدادا لعيد الأضحى
كتب:
اسلام فهمي
06:10 م | الجمعة 16 يوليو 2021
حملات تموين
واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات التموينية، ورفع الحالة العامة للنظافة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على «المجازر، أماكن عرض وبيع اللحوم، المخابز، المستشفيات العامة والمركزية، الوحدات الصحية، الأسواق، والجمعيات الاستهلاكية»، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كل السلع التي تلبى احتياجات المواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات في االقرى والأحياء.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة على محال الجزارة، وأماكن بيع اللحوم، بمدينة المنيا، بالتنسيق مع البيئة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين «عدم وجود شهادات صحية، ولحوم متنوعة (بلدي وماعز) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج السلخانة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة، ورفع المخلفات بقرى «بني محمد سلطان، وكدوان، وجارحي، وعمارات الأوقاف، طريق مصر أسوان الزراعي، وقرية طوخ الخيل، وقرية تلة»، وتم رفع المخلفات من نقاط التجميع، ورفع المخلفات المجاورة للمجاري المائية، وتم نقل المخلفات والتراكمات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، وإصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق قرية أبو جريد إلى طريق مصر أسوان، وطريق قرية منشية الحواصلية، وعمل حملة للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بجبانة قرية طوه، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بقرية البرجاية، وعمل الإنارة اللازمة والتعقيم لسلخانة قرية تلة.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن تحرير 5 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري.