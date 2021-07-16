حملات مكثفة للنظافة والتموين في المنيا استعدادا لعيد الأضحى

واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف الحملات التموينية، ورفع الحالة العامة للنظافة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، وتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة من مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على «المجازر، أماكن عرض وبيع اللحوم، المخابز، المستشفيات العامة والمركزية، الوحدات الصحية، الأسواق، والجمعيات الاستهلاكية»، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كل السلع التي تلبى احتياجات المواطنين، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة، من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وانتظام العمل بالمشروعات في االقرى والأحياء.

من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة على محال الجزارة، وأماكن بيع اللحوم، بمدينة المنيا، بالتنسيق مع البيئة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر، تنوعت ما بين «عدم وجود شهادات صحية، ولحوم متنوعة (بلدي وماعز) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذبح خارج السلخانة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة، ورفع المخلفات بقرى «بني محمد سلطان، وكدوان، وجارحي، وعمارات الأوقاف، طريق مصر أسوان الزراعي، وقرية طوخ الخيل، وقرية تلة»، وتم رفع المخلفات من نقاط التجميع، ورفع المخلفات المجاورة للمجاري المائية، وتم نقل المخلفات والتراكمات إلى المقالب العمومية بالظهير الصحراوي، بمعدات الوحدة المحلية، وإصلاح وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بطريق قرية أبو جريد إلى طريق مصر أسوان، وطريق قرية منشية الحواصلية، وعمل حملة للصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بجبانة قرية طوه، التابعة للوحدة المحلية بطوخ الخيل، وإصلاح وصيانة أعمدة الإنارة بقرية البرجاية، وعمل الإنارة اللازمة والتعقيم لسلخانة قرية تلة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة لمتابعة تطبيق قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وأسفرت عن تحرير 5 مخالفات، لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفوري.