وزير الداخلية يرسل برقيات تهنئة لكبار مسؤولي الدولة بمناسبة عيد الأضحى

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، عدة برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لعدد من مسؤولي ورجال الدولة.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يطيب لي وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل، لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما في سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا، أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان، وسدد على طريق الحق خُطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.. جاء بها: «بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لـيى وهيئـــة الشـــرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف عن خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات، وأن يحفظ الله تعالى أزهرنا الشريف منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين في شتى أنحاء المعمورة، سائلين المولى عز وجل، أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على مصر والأمة الإسلامية والعربية».

وزير الداخلية في برقية تهنئة لوزير الدفاع: عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.. جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيــب لــي وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لنا على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل، لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما في سبيل رفعة الوطن وعزته ودعم مسيرته نحو التنمية، داعين الله أن يجعل هذا العيد عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن، وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائنا وعاشت مصرنا عزيزة آمنة يحدوها التقدم والرخاء.

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئــة الشــــرطة مع قرب حلول عيد الأضحى أن نُعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلي القدير، أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».

وفي برقية للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أكد وزير الداخلية: «بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لي وهيئة الشرطة بمناســــبة قرب حلول عيد الأضحى أن أبعث لســــيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتي هذه المناسبة المباركة لتكون لنا دافعاً على العمل والبذل بقلوب مطمئنة وعزائم قوية ويقين في جزاء المولى عز وجل، لكل من أخلص وجد واجتهد لا سيما في سبيل رفعة الوطن وعزته، مبتهلين إليه جل وعلا، أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها: «بمناســــبة حلول عيد الأضحى المُبارك يُشرفني أن أُعــرب لسـيادتكم عن أصـدق التهاني مقـــرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيــــق والســــداد وإننا إذ نستقي من نفحاتِ هذه الأيام المباركة قيم الصبر والإيمان لنجد في ذلك مناسبة لتأكيد أواصر التعاون والتضامن وترسيخِ أطر التكاتف والتآزر لدفع مسيرة العمـل الوطنـي وبلوغهــا لمرتجيـات الشـعب المصــري العظيــم.. حفــظ الله مصـــر واحة للخير والأمان».

وزير الداخلية لوزير الأوقاف والمفتي: نحيي جهودكم في بيان صحيح الدين

كما بعث «توفيق»، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية، جاء بها: «يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول، وأن يُبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة، وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».

كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، جاء بها: «بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.. يسُرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى.. إننا إذ نستعد لإستقبال عيد الأضحى لنستلهم منه معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء، لتكون لنا دافعاً على البذل والعطاء لرفعة وطننا في مرحلة دقيقة من تاريخه نستهدف فيها التنمية والبناء متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً في جزاء المولى عز وجل، للمُجيدين والمخلصين، مبتهلين إليه سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية».