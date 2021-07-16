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وزير الداخلية يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

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الوطن
05:05 م | الجمعة 16 يوليو 2021
محمود توفيق وزير الداخلية

محمود توفيق وزير الداخلية

بعث محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء بها: «بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم، يطيب لي وهيئة الشرطة، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني، وأن يُعيده المولى عز وجل، على سيادتكم أعواماً، ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار».

وتابع وزير الداخلية في البرقية: «ونحن إذ نستقبل عيد الأضحى نستلهم منه معاني وقيم الإثابة وحسن الجزاء لتكون دافعاً لنا على البذل والعطاء لرفعة وطننا في مرحلة دقيقة من تاريخه، نستهدف فيها التنمية والبناء، متسلحين بالإخلاص والعمل يقيناً في جزاء المولى عز وجل للمُجدين المُخلصين، مبتهلين إليه أن يجعله عيد أمن وخير يعُم على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا الإسلامية والعربية.. حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم.. وســـدد على طريق الحق والعدل خُطاكم، إنه نعم المولــى ونعم النصير».

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