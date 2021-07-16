زيادة في رحلات الطيران الداخلية.. فنادق مرسى علم تنتعش في عيد الأضحى

يشهد مطار مرسى علم الدولي زيادة في رحلات الطيران الداخلية عبر خطوط مصر للطيران حيث يستقبل بدءا من غدٍ السبت، وطوال أيام الأسبوع المقبل، 13 رحلة طيران داخلية قادمة من مطار القاهرة الدولي تزامنا مع حلول عيد الأضحى لقضاء إجازة العيد على شواطئ منتجعات وفنادق مرسى علم.

وأشار عاطف عثمان، مدير عام إحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن الفنادق تشهد انتعاشة سياحية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تستقبل الفنادق خلال أيام العيد توافد الأفواج السياحية الداخلية عبر 13 رحلة طيران داخلية، بالإضافة إلى الآلاف من الزائرين عبر الخطوط البرية بأتوبيسات الرحلات السياحية أو بالموصلات الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات رحلات الطيران السياحية الخارجية من جميع الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر والتشكيك وبولندا وسويسرا.

وأكد «عثمان»، لـ«الوطن»، ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق خلال إجازة العيد حيث ارتفعت نسبة الإشغالات لأعلى معدل لها منذ جائحة كورونا ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 %وهي النسبة المقررة لاستقبال السياحة طبقا لقرار مجلس الوزراء، ورفعت بعض الفنادق لافتة كاملة العدد بسبب الإقبال الكبير على الحجوزات من نزلاء السياحة الداخلية والخارجية.

وأضاف أن فنادق مرسى علم على استعداد تام لاستقبال الآلاف من السائحين المصريين والأجانب، لافتاً إلى استدعاء جميع العاملين بالقطاع السياحى ومنع الإجازات خلال إجازة العيد، بالإضافة إلى انتهاء جميع العاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية من تلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا.