ربة منزل تقتل طفلة لسرقة قرطها الذهبي في المنيا

تخلصت ربة منزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، من طفلة، بقتلها ووضعها في جوال، ثم ادّعت العثور على جثتها، من أجل سرقة قرطها الذهبي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز أبوقرقاص، بلاغًا من أهالي إحدى القرى، بالعثور على جثة طفلة داخل جوال ملقي فوق سطح منزل، وعلى الفور انتقل فريق بحث جنائي إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيٌن أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تُدعى «ر. م»، ومُبلغ بتغيبها منذ 5 أيام.

كشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهمة بقتل الطفلة هي «ي. ع.ا» 25 عامًا، ربة منزل، وابنة عم والد الطفلة، وأنها قتلتها لسرقة قرطها الذهبي.

وتبين أن المتهمة استدرجت «الطفلة» إلى أعلى سطح منزلها، ثم قتلتها خنقًا، وبعدها استولت على قرطها الذهبي، ثم دفنتها وسط كميات من «التبن» أعلى سطح المنزل، في محاولة منها لإخفاء معالم الجريمة.

صرخات وعويل واستغاثات، قامت بها المتهمة عقب مرور أكثر من أسبوع من البحث عن الطفلة، لتعلن العثور على الطفلة أعلى سطح منزلها، مقتولة في ظروف غامضة.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى أن مرتكب الواقعة هي ربة المنزل، التي ادعت العثور على جثة الطفلة، بعد أن جرى العثور على القرط الذهبي الخاص بالطفلة، والحذاء الخاص بها داخل منزل المتهمة، التي اعترفت بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث وكيفية وقوعه.