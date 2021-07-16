ساندي من قمة الهرم في إعلان جديد.. فيديو

أصدرت الفنانة والمطربة المصرية ساندي إعلانها الجديد لماركة عالمية من على سفح الهرم، على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها سفيرة لها في مصر.

وظهرت ساندي في الإعلان بدور بنت مصرية بسيطة تتجول في شوارع القاهرة وسط البلد وفجأة هزة أرضية تصيبها بسبب الطاقة التي صدرت من الشخصية الثانية والتي تمثلها ساندي واستمدت هذه الطاقة من الأهرامات، وتتحول ساندي في مناطق سياحية في مصر لتدمج الحضارة العريقة بملابسها العصرية.

ساندي طرحت كليب أغنية «يا حلوة»

يذكر أن ساندي طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها التى جمعتها بالمطرب الكندى كارل ولف، وتحمل اسم «يا حلوة» على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتغني ساندي من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبد الوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.

ساندي كانت قد طرحت منذ عام ألبومها الذى تضمن 8 أغنيات وهي: «طبع الشتا»، «ريموت حياتك»، «كان عادي»، «زي التمثال»، وحققت نسب مشاهدة عالية عبر يوتيوب تجاوزت 3 ملايين، والألبوم من إنتاج ميدو منيب.

وتعاونت ساندي، في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامه محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبدالسلام.

كما كتبت ولحنت ساندي، أغنية من أغاني الألبوم بمثابة تجربة جديدة لها والأغنية تحمل اسم «زي التمثال».