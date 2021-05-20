أول مواجهة بين «تيتو» و«ساندي» على الهواء: الشهرة مش في بالنا (فيديو)

حلت الطفلتان ريم عبدالقادر وريما مصطفى اللاتي قاما بدوري الطفلتين «تيتو» و«ساندي» في مسلسل «خلي بالك من زيزي»، ضيفتين ببرنامج «يحدث في مصر»، على شاشة قناة «mbc مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، في أول مواجهة لهما على الهواء مباشرة خارج المسلسل.

من جانبها قالت الطفلة ريما مصطفى، إنها تبلغ من العمر 7 سنوات، متابعة: «بقيت مشهورة وكل الناس بتقلدني، وأكتر كلمة تضايقني لو حد قالهالي هي غبية، لو حد قالهالي هتضايق منه جدا، مش هكلمه أصلا، لأنها كلمة مينفعش تتقال».

وعن علاقتها بـ «تيتو»، قالت: «والله بحبها ومش عارفة عملت فيها كدة إزاي، أنا بحب أصحابي كلهم، وكلموني وقالولي كنت حلوة في المسلسل، وقرايبي بردو كلموني أول مرة اتشهر للدرجة دي، كنت بعمل حاجات آة حلوة بس مش لدرجة أوصل لكدة، وأنا في البيت ببقى شكل تاني خالص، وقدام الكاميرا بتحول وأبقى شخصية أقوى».

وعن كواليس أحد المشاهد المشتركة بين «تيتو» و«ساندي»، قالت ريما: «قولتلها في مشهد كنا هنتخانق فيه زوقيني جامد، لأنها أول مرة زقتني براحة، فمعرفتش أقع»، فقاطعتها الطفلة ريم قائلة: «أنا كنت عاوزة أزقها جامد بس كنت خايفة عليها الصراحة».

وأضافت الطفلة ريم عبد القادر، أنها باتت تحب اسم «تيتو» أكثر من اسمها، كما أنها تحب الشقاوة ولكن ليس بنفس شقاوة شخصيتها في المسلسل، لافتة أنها أجرت بحثا بمساعدة شقيقتها ووالدتها عن مرض ADHD والذي سلط الضوء عليه المسلسل.

وعن علاقتها مع والديها قالت: «بمثل على ماما عشان آخذ منها الآي باد، لكن لما بقول لبابا بيدهولي من غير حاجة، ولو ماما مخبياه بروح أقول لبابا، هو حقها أنها تخبيه عشان بمسكه كتير، بس مش بقدر لازم أمسكه على الأقل ساعة في اليوم».

ولفتت إلى أن لديها 3 مشاهد صعبة، جميعها تبكي فيها، موضحة أن أصعبها هو أول مشهد تصوره وكان في القطار، وصعوبته تكمن في الأصوات المحيطة المرتفعة، «كان فيه ناس كتير خلوني قلقانة».

وقالت والدة الطفلة ريما، إنها كانت تشاهد المسلسل في البداية بسبب دور ابنتها فيه ولكن بعد ذلك شاهدت المسلسل بأكمله، واصفة إياه بالخطير والجميل من بدايته حتى نهايته، مشيدة بفريق العمل.

وعلقت على شهرة ابنتها بعد المسلسل، قائلة: «هي ولا في دماغها حاجة، وقعدت كتير أوي عشان أفهمها إن الناس ابتدت تتكلم عليها، بقولها يا ريما الناس بتتكلم عليكي، فتقولي ناس مين؟، أنا شايفة إنها معندهاش الميول للشهرة خالص، هي في الآخر طفلة».

من جانبها أبدت والدة الطفلة ريم إعجابها برأي النقاد حول أداء ابنتها والمسلسل بشكل عام، قائلة إن ابنتها صورت إعلان وهي كانت تبلغ من العمر سنتين، «عملت فيه ريأكشن أنها مخضودة من حاجة ضخمة أوي، ومن وقتها قالولي فيها حاجة مختلفة لازم تدخل التمثيل».