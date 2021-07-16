رئيس «الجمارك» لـ«الوطن»: العمل مستمر بالمنافذ الـ48 ساعة المقبلة

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إنه تقرر استمرار العمل بجميع المنافذ الجمركية على مدار يومي السبت والأحد، بناء على طلب من مجتمع الأعمال.

وأضاف «غتوري» لـ«الوطن» أن رجال المصلحة تواصلوا مع هيئة سلامة الغذاء والهيئات والجهات الأمنية والرقابية المختلفة لإخطارهم بالعمل على مدار الـ48 ساعة المقبلة.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه خلال اليومين الماضيين تلقت المصلحة طلبات عديدة من عدة جهات من مجتمع الأعمال ومنها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية يطلبون فيها ضرورة استمرار العمل بالجمارك حتى لاتتعطل خروج البضائع من المنافذ، خصوصًا أنها تتضمن بضائع قد تتلف إذا بقيت فترة طويلة بالمنافذ الجمركية، لافتا إلى إخطار الجهات المختلفة بعد التواصل مع هيئة الرقابة على الواردات، وهيئة سلامة الغذاء ومحطات الحاويات بالموانئ المصرية، والتوكيلات الملاحية ومصلحة الجمارك، كما ستعمل البنوك يوم الأحد فقط.

وأضاف «غتوري» أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وافقت الخميس على تعيين نوبتجية عمل أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.

وأعلنت الحكومة إجازة العيد الكبير 2021، وعددها 6 أيام بعد أن قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، احتساب إجازة العيد الكبير 2021، ستة أيام على أن تبدأ من الاثنين 19 يوليو 2021 إلى السبت 24 يوليو 2021.

ووفقا لقوانين العمل، والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل الموحد للعاملين بالقطاع الخاص ورقمه 12 لسنة 2003، فإن إجازة العيد الكبير 2021 ستكون ستة أيام بأجر كامل للعاملين بالقطاعين الحكومي والعام والأعمال العام، و5 أيام للعاملين بالقطاع الخاص بأجر كامل.

إجازة العيد الكبير 2021 بأجر كامل ونصت مواد قوانين العمل على أن تكون إجازة العيد الكبير 2021، بأجر كامل لمن يحصل عليها، أما العاملون بالحكومة والقطاع الخاص الذين تتطلب حاجة العمل وجودهم في إجازة العيد، سيحصلون على أجر مضاعف، وهو ما يعادل مثل أجر اليوم من أجر الشهر الأساسي للعامل.