تعرف على خدمات إدارة المشغل الاقتصادي AEO بمصلحة الجمارك المصرية

تقدم مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، خدمات إدارة المشغل الاقتصادي المعتمد AEO، وهي خدمة مجانية، لتسهيل كافة الإجراءات الجمركية، التي يعاني منها البعض، وتطبق الخدمة بمعايير منظمة الجمارك العالمية، لتخفيض زمن الافراج، وزيادة حركة البضائع الواردة والصادرة، ووضع مصر في المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا، بالإضافة إلى السرعة في إجراءات التخليص الجمركي بجميع مواني مصر.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» تفاصيل المشغل الاقتصادي المعتمد «AEO»، وأهداف المنظومة، وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع المالية والجمارك على مدار الساعة.

الخدمات التي يقدمها المشغل الاقتصادي المعتمد

وأوضحت مصلحة الجمارك، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، الذي يتضمن تيسيرات لشركات «القائمة البيضاء»، منها: الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والعرض على جهاز الفحص بالأشعة والكشف والمعاينة وسحب العينات، واستكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، وتوفير منسق ميداني بالمركز اللوجيستي، ويساعد هذه الشركات في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، إضافة إلى متابعة مراحل فحص العينة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

أهداف المشغل الاقتصادي المعتمد AEO

وأضافت «الجمارك» أن الهدف من البروتكول تعزيز أوجه التعاون في مجال تيسير وتأمين سلسلة إمداد التجارة الدولية عبر تفعيل البرامج الدولية الحديثة المعنية وعلى رأسها: برنامج «المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، ومساندة المشروعات الإنتاجية بتذليل العقبات التي تواجههم في النواحي ذات الصلة بمهام مصلحة الرقابة الصناعية؛ لزيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية، وجذب استثمارات أجنبية جديدة.

وتابعت الجمارك أنها سوف تمد مصلحة الرقابة الصناعية بقائمة الشركات المعتمدة ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر»، مع مراعاة تحديثها باستمرار، كما يتم الاستعلام عن الشركات الإنتاجية التابعة للرقابة الصناعية المتقدمة بطلبات اعتماد فى البرنامج للإفادة بدرجة التزامهم، فضلًا عن تزويدها أيضًا بقرارات الاعتماد والإيقاف المؤقت والشطب الخاصة بالبرنامج، والملاحظات والشكاوى الخاصة بالشركات الأعضاء ذات الصلة بالرقابة الصناعية، التى تقع في نطاق اختصاصاتها.

وكان اللواء المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أوضح في تصريح سابق أن البروتوكول المبرم يمنح أولوية الدور للمشغلين الاقتصاديين الأعضاء ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمد «AEO مصر» فيما يخص إجراءات الدراسات الفنية لمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية، وأولوية الدور بالنسبة لإنهاء إجراءات التقرير الصناعي، إضافة إلى الرد على شكاوى المشغلين الاقتصاديين الأعضاء بالبرنامج، وإخطار البرنامج بالمخالفات الخاصة بالشركات الأعضاء، سواء كانت استيرادية أو تشغيلية، الناتجة عن زيارات لجان إصدار تقارير معدلات الاستخدام ونسب «الهالك والفاقد»، وموافاة البرنامج بقائمة المستندات المطلوبة لأداء الخدمات التي تمنح للمستثمرين.