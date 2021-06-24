شروط الحصول على سيارة لأصحاب الإعاقة معفاة من الجمارك

تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، آليات وضوابط حصول ذوي الهمم على حقوقهم المكتسبة، وفقا للقانون منها السيارات، كما أعلنت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، منح المعاقين في مصر سيارات مجهزة طبيًا لتناسب كل احتياجاتهم.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز الاشتراطات اللازمة لتطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة المخصصة لذوي القدرات الخاصة، وشروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك.

شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك

1- ألا يقل سن المتقدم للحصول على السيارة عن 18 سنة.

2- أن يكون الشخص حاملًا للجنسية المصرية.

3- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc

4- إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

5- يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

كما حددت المجالس الطبية المتخصصة تعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي علي الأشخاص ذوي الإعاقة وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

1- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2- يسجل صاحب الإعاقة البيانات الشخصية أبرزها «الرقم القومي – رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية - العنوان - الوظيفة – رقم التليفون».

3- اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية «حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسية – أمراض دم – أمراض قلب..».

4- إذا كان المعاق المتقدم للحصول على سيارة قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: «اسم ولي الأمر/الوصي».

اختيار مكان الكشف الطبي «الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – أو المجلس الطبي العام بسوهاج».

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب «الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه».

ثالثا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيانا يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات.