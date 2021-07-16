موظف يعتدي بوحشية على طفل من ذوي الإعاقة داخل دار أيتام بالمنوفية «فيديو»

شهدت إحدى جمعيات الأيتام بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل يتيم معاق من أبناء الجميعة، بوحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابة الطفل بجروح ونزيف من الفم والأنف.

كاميرات المراقبة تلتقط فيديو اعتداء موظف على طفل داخل الحمام

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على الطفل بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وفي أثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء، عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه.

مصادر أمنية: التحقيق في واقعة الاعتداء على طفل شبين الكوم المعاق

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الواقعة قيد التحقيق من قبل ضباط المباحث، ويتم التحقيق في ملابساتها بعد التأكد من الواقعة .