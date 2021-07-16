أكرم حسني وشيماء سيف وأوس أوس ضيوف شرف كليب محمد أنور

طرح الفنان محمد أنور أغنية بعنوان «إنتوا كده كلكوا» في أول تجربة غنائية له مع يسرا الجندي، والأغنية ظهر بها عدد كبير من ضيوف الشرف من أصدقاء أنور ومنهم أكرم حسني، محمد ثروت، أوس أوس، شيماء سيف، سليمان عيد.

ودارت أحداث الأغنية حول الخلافات بين الرجل والمرأة في فترة الخطوبة وإبراز عيوب الآخرين، وقالت كلمات الأغنية: «انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا‏ ‏قالت ‏نازلة ومن ساعتها ‏لطعاني تحت بيتها ‏كلمتها كنسلتني فزمرت نرفزتني ‏بكره طريقتها بتخليني مش طايقها ‏ ‏ بتنسينى ‏إني حبيبها فكرت في لحظة أسيبها وأخيرا ظهرت ياختي حلوة ‏ماشية براحتها ‏اه اه ‏منكوا اه اه اه اه منكوا اه هاي يا حبيبي عامل ايه معلش لو اتأخرت عليك ‏ باصص قدامك ساكت ليه‏‏‏ ؟ ايه المعاملة الوحشه دي انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا ‏مخكوا ‏صعب زيكوا ‏بتخلونا نحبكوا ‏وبعدين نتجنن منكوا انتوا ‏اللي ‏كده ‏كلكوا ‏ومش قادرين تستوعبوا ‏‏ان انتو دايما تبدأو ‏المشاكل و تشتكوا انا اللي قافشه علي فكره مش انت انت استنيت دقيقتين اوك وبعدين مانا دايما مستنيه تخلص بس مع اصحابك وتلاقي وقت ليه نفسي تفكر فيه انتي صعبتي عليه ياحرام دانتي طلعتي ضحيه يعني انتي ملاك ياعنيه واحنا وحوش بريه انتوا كده كلكوا انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا ‏مخكوا ‏صعب زيكوا ‏بتخلونا نحبكوا ‏بعدين نتجنن منكوا انتوا ‏اللي ‏كده ‏كلكوا ‏ومش قادرين تستوعبوا ‏‏ان انتو دايما تبدأو ‏المشاكل و تشتكوا ودنك دي مش زينه ما تسمع بيها وافهم اللي فيها ده ‏أساس اللي مخلينا نتخانق مع بعضينا مانتي دو دو دو دو دو دو رغي رغي ليل نهار شكوي ونكد بوز وهم وغم وامص في اي حوار نكد! ‏عارف مين السبب؟! ‏انتي السبب ‏لا انت السبب لا انتي السبب ‏لا انت السبب وانت خلقك ضيق وانتى ‏ ‏عناديه ‏طب اهدى شويه ‏ اهدي انتي عليا صنف صعب ‏كلكوا زي بعض ‏يسرا الجندي :والله طب أنا ‏ها ريحك... ‏روحنىىىىىىىىىىىىىىىىىى!!!! انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا ‏مخكوا ‏صعب زيكوا ‏بتخلونا نحبكوا ‏وبعدين نتجنن منكوا انتوا ‏اللي ‏كده ‏كلكوا ‏ومش قادرين تستوعبوا ‏‏ان انتو دايما تبدأو ‏المشاكل وتشتكوا انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا ‏مخكوا ‏صعب زيكوا ‏بتخلونا نحبكوا ‏وبعدين نتجنن منكوا انتوا ‏اللي ‏كده ‏كلكوا ‏ومش قادرين تستوعبوا ‏‏ان انتو دايما تبدأو ‏المشاكل وتشتكوا».