مي حلمي عن صورتها مع تامر شلتوت: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي؟»

نفت الإعلامية مي حلمي ما تردد من شائعات بشأن خطبتها من الفنان تامر شلتوت بعد تداول صورهما سويا على متن إحدى الطائرات، ما جعل مي حلمي تخرج عن صمتها وتنفي الأخبار المنتشرة وكتبت على ستوري الإنستجرام: «هو أي حد يتصور معايا يبقى خطيبي ما تعقلوا بقى».

يذكر أن مي حلمي كانت قد أعلنت عبر صفحتها الخاصة على موقع انستجرام عن ارتباطها مجددا بشخص لم تعلن عن هويته بعد انفصالها عن المطرب محمد رشاد، قائلة «داري على شمعتك تقيد».

كانت أن مي حلمي قد ارتبطت قبل ذلك بالمطرب محمد رشاد ولكن حدثت بينهما عدة خلافات أدت إلى انفصالهما مؤخرا، وكانت قد ترددت أنباء عن عودتهما مؤخرا، ولكن نفى رشاد هذه الشائعات من خلال صفحته الخاصة على السوشيال ميديا.