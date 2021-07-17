«للبعد عن تراكم الفواتير».. خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي

حذرت شركة الخدمات البترولية بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي، من عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجاري يوليو 2021 قبل نهاية الشهر، وطالبت المواطنين بتسجيل قراءة العداد خلال هذه الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر كمتوسط عن الاستهلاك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز «أونلاين».

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز أونلاين

زر الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الضغط على هذا الرابط، ويمكن سداد الفاتورة ابتداءً من يوم 6 إلى نهاية الشهر.

- الضغط على خدمات الشركة.

-ثم انقر على خيار إدخال قراءة الغاز.

- وبعدها قم بالضغط على خانة تسجيل قراءة العداد.

- اختار المنطقة أولًا، وتحديد المنطقة التابع لها.

-ثم أدخل رقم المشترك، والذي يكون على فاتورة الغاز من خلال تحديد الشقة والعمارة والبلوك والقطاع واليومية.

- واضغط على «اعرض»، لتظهر أمامك البيانات باسم صاحب العداد والقراءة السابقة والحالية، بعد التسجيل.

ويمكن سداد الفاتورة عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر، وتطبيق موبايل ماي فوري، وتطبيق موبايل جوميا، ومكاتب البريد المصري.

عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، والرَّقَم المختصر 1122 من أي موبايل.

خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727 ومن أي خط أرضي على 09000727.

بينت الشركة أنها ستتوقف عن استقبال القراءات عبر الطرق المتاحة، بعد أن كانت متاحة لمدة 15 يوميا، وطالبت المواطنين بتسجيل قراءة العداد خلال هذه الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر كمتوسط عن الاستهلاك، عن طريق الدخول على موقع الشركة بواسطة الرابط: http://petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والانتهاء من الخدمات إلكترونيا.