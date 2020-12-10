خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي في بتروريد وطرق سداد الفاتورة

شهد عام 2020 منذ بدايته وحتى آخر شهر به، توجه الحكومة المصرية بأكملها إلى تعزيز الخدمات الإلكترونية الموجودة في جميع هيئات ووزارات الدولة، وذلك بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد، للتسهيل على المواطنين قضاء الخدمات الخاصة بهم إلكترونيا، دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الهيئة أو الوزارة.

وكانت من أهم تلك الخدمات التي يتم تقديمها إلكترونيا، خدمات دفع فواتير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والتليفون الأرضي والإنترنت، كما أعلنت شركة بتروتريد، إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل، ليتم الاكتفاء بالمرور للتحصيل من الخارج فقط، حرصا على الصحة العامة، وتستعرض "الوطن" طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز إلكترونيا وطرق السداد، وفق الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية:

خطوات تسجيل قراء عداد الغاز المنزلي من شركة بتروريد

- الدخول على موقع شركة بتروريد من هنـــــــــــا.

- ثم يتم اختيار الخانة الخاصة بتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي.

- ثم يقوم المواطن بكتابة قراءة العداد كما هي موضحة في شاشة العداد بالمكان المخصص للذلك.

خطوات سداد فاتورة الغاز الطبيعي

- ولتسديد الفاتورة يمكن استخدام موقع الشركة للسداد https://www.petrotrade.com.eg/web/paymentb.html واختيار سداد الفواتير من خلاله.

3- ويمكن دفع قيمة الفاتورة من خلال منافذ البيع أو التجار الذين يحملون العلامات التالية "فوري، ممكن، مصاري، خدماتي، أمان).

4- أو من خلال الفون كاش لعملاء البنك الأهلي المصري.

5- كما يمكن تسديدها عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي على الموبايل 5727 والأرضي 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريبا).

6- ويمكن تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أي محمول على 112.