أرخص أسعار الشواطئ لقضاء إجازة العيد في الإسماعيلية.. تبدأ من 20 جنيها

تعتبر محافظة الإسماعيلية من المحافظات الهادئة الجاذبة لسياحة اليوم الواحد، خاصة مع انخفاض أسعار الأندية والفنادق بها، إضافة إلى تنوع مطاعم الأسماك الشهيرة والتي تميز المحافظة عن غيرها.

أندية الإسماعيلية.. الفرد يبدأ من 20 جنيها

وتتراوح أندية محافظة الإسماعيلية من 20 جنيها للفرد، وتطل على قناة السويس خاصة أندية طريق البلاجات «عمارة السياحي»، وشهدت تطويرا خلال الفترة الماضية.

وقال محمد القماش مدير عام نادي وشاطئ الملاحة إن محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة أعطى توجيهات خلال الفترة الماضية، بتطوير كل الأندية ورفع كفاءة الشاليهات الخاصة به.

وأضاف أننا بدأنا خطة التطوير منذ شهر يناير، واستمرت لأكثر من 3 أشهر، شملت رفع كفاءة الشاليهات والحدائق الخاصة بالنادي وصيانة جميع المرافق، استعدادًا لفصل الصيف.

وتابع «القماش» بأنه تم عرض خطة مكبرة على المحافظ، تتضمن إنشاء حمام سباحة داخل النادي بمواصفات عالمية، إضافة إلى تشييد دور جديد لزيادة عدد الشاليهات الخاصة بالنادي.

مدينة فايد.. قبلة المواطنين من المحافظات المختلفة

وشهدت مدينة فايد هذا الموسم إقبالا كبيرًا من المواطنين من المحافظات المختلفة، خاصة مع منتصف شهر يونيو، وزادت مع دخول شهر يوليو الجاري.

وقال محمد إبراهيم أحد العاملين في القرى السياحية في منطقة أبو سلطان بمدينة فايد، إن الموسم الجاري يختلف عن المواسم المقبلة، لانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتابع: بأننا لا نزال نتبع الإجراءات الاحترازية وملتزمين بالتباعد، والفرق هذا الموسم يكمن في إقبال المواطنين بعكس المواسم الماضية، والتي لم تشهد إقبالا على المحافظة.

وقال إن أسعار الشاليهات في القري السياحية في مدينة فايد، تبدأ من 250 جنيها لليلة وتصل في بعض القرى إلى 500 جنيه و700 جنيه، حسب استيعاب عدد الأفراد وإطلالته على البحر.

طريق البلاجات.. وجبات السمك تبدأ من 70 جنيها

وتتميز محافظة الإسماعيلية بوجود طريق عمارة السياحي «البلاجات» وهو أشهر الطرق التي تنتشر بها مطاعم الأسماك بشكل كبير.

ويتميز الطريق بوجود مختلف المطاعم والتي تقدم وجبات الأسماك من 70 جنيها وحتى 300 جنيه للوجبة، بحسب حجمها وتنوع الأسماك بها.

وقال عادل عبد الهادي «صاحب محل سمك»، إن موسم الأسماك في الصيف تختلف كليًا عن الشتاء، «السمك في الصيف بيبقى أطعم وأحلى من الشتاء»، والأنواع بتبقى مختلفة أكثر.