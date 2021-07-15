استعدادات عيد الأضحى 2021 في محافظة الإسماعيلية

استعدادات عيد الأضحى في محافظة الإسماعيلية، تتضمن إعلان الطوارئ على مدار 24 ساعة في المراكز والمدن، وتخصيص نقاط للذبح، حيث أعلن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن انتهاء كافة الإجراءات الخاصة باستعدادات عيد الأضحى المبارك، خاصة تحديد وتجهيز نقاط للذبي داخل المدينة.

محافظ الإسماعيلية: 31 نقطة للذبيح في عيد الأضحى

وقال اللواء شريف بشارة إنه تم تحديد 31 نقطة للذبح في مدينة الإسماعيلية، خلال أيام عيد الأضحى، موزعة على 3 أحياء سكنية، بواقع 5 نقاط في حي أول، و14 نقطة للذبح في حي ثاني، و12 نقطة للذبح في حي ثالث الإسماعيلية.

وأضاف «بشارة» أنه تم تجهيز المجازر الرئيسية في المراكز والمدن أيضاً، استعداداً لعيد الأضحى مع التنبيه على ضرورة وجود طبيب بيطري في كل نقطة للذبح تم تحديدها، للإشراف علي عملية الذبح، وفحص الماشية قبل ذبحها.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن نقاط الذبح الهدف منها تحجيم عملية الذبح في الشوارع، للتقليل والحد من التلوث وترك بقايا عملية الذبح في الشوارع، وهو ما يساعد في انتشار الروائح الكريهة.

طوارئ في الإسماعيلية في عيد الأضحى

وأعلن «بشارة» عن رفع حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية داخل كافة المراكز والمدن والمنشآت الصحية ومرفق الإسعاف طوال أيام عيد الأضحى، موجهاً بضرورة تكثيف الحملات التموينية اليومية في المدينة والمراكز والمدن، خاصةً على محال الجزارة والمستودعات، للتأكد من صلاحية كافة السلع في الأسواق، مع التأكد من توافر كافة السلع.

كما شدد محافظ الإسماعيلية على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الطرق الرئيسية، وربط جميع غرف عمليات بالمراكز والمدن بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وقال «بشارة» إنه تم التنبيه على مديرية أمن الإسماعيلية بتكثيف الحملات المرورية والدوريات، خاصةً في مناطق نقاط الذبح المعلنة، لتحقيق السيولة المرورية، ومنع الزحام، وتجنب حدوث أي مشاكل أو مشادات قد تقع بين المواطنين.

تعقيم لمساجد الإسماعيلية استعداداً لعيد الأضحى

كما أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بإشراف الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، عن انتهاء خطتها الرئيسية استعداداً لإقامة صلاة العيد، وفقاً للضوابط للمحددة.

وسمحت وزارة الأوقاف بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، مع التنبيه على مسؤولي المساجد بعدم إقامة أي فاعليات أو احتفالات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، على أن المساجد سيتم تعقيمها بالكامل قبيل صلاة العيد، مع التنبيه علي تعقيمها داخلياً وخارجياً عقب انتهاء الصلاة مباشرة.

تعرف على نقاط الذبيح في عيد الأضحى بالإسماعيلية

وقال الدكتور حامد الأقنص، مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، إن نقاط الذبح في عيد الأضحى في حي أول، تشمل «جزارة الجداوي بشارع سعد زغلول، وجزارة الجحف 1، بشارع مصر وسوريا، وجزارة الجحف 2، بشارع السلطان حسين، وجزارة الجحف 3، بشارع العباسي، وجزارة عيسى الجحف، بشارع مكة».

وفي حي ثاني حدد الطب البيطري «جزارة السمبو بميدان الفردوس، وجزارة حمزاوي بنفس الميدان، وجزارة حمزاوي 2 بشارع عبد الحكيم عامر، وجزارة حمام الجداوي بنهاية شارع المستشفى، وجزارة عبد الجواد بمنطقة الحكر، وجزارة بدير بشارع الدقهلية».

كما حددت بنفس الحي «جزارة محرز بشارع بورسعيد، وجزارة النادي بشارع الدقهلية بعد تقاطع العشريني، وجزارة الرحمن بشارع المستشفى، وجزارة أولاد أبو الشيخ بميدان الممر، وجزارة المزرعة بدوران رضا، وجزارة سوق الجمعة، ومنفذ البحوث الزراعية بشارع شبين».

وفي حي ثالث الإسماعيلية، حدد الطب البيطري «جزارة حمام فرس بالشارع التجاري، وجزارة شعيب بنفس الشارع، وجزارة الأخرس بنهاية الشارع التجاري، وجزارة على بطاطا أمام قسم ثالث الإسماعيلية، وجزارة عبد الشافي بالمرحلة الخامسة».

كما حددت «جزارة السمبو بشارع صبري مبدي، وجزارة الطيب بنهاية شارع التجاري بجوار مكتبة مصر، وجزارة أبو القاسم أمام مديرية التموين، وجزارة أفيونة أمام منفذ مديرية الزراعة، وجزارة المنار بشارع شبين الكوم، وجزارة النمر بمنطقة أرض الجمعيات».