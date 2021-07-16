شقيقة رامي صبري: ارحمونا "كريم" ماماتش مدمن

انفعلت هالة صبري، شقيقة المطرب الراحل كريم صبري، على متابعيها عبر «فيسبوك»، بسبب الرسائل العديدة التي تُرسل لها عن أسباب وفاة كريم.

وكتبت "هالة": «اللي هيدخل يعزيني في كريم ويقول لي مات إزاي هيزعل مني والله، لحد دلوقتي 3 داخلين يسألوني بلوك على طول وهيسمعوا كلمتين حلوين إحنا في غنا عن أي أسئلة من دي مانعرفش لحد دلوقتي إيه سبب الوفاة بيتحقق لسه كريم ماماتش مدمن ارحمونا وارحموا بني آدم مات ومش هنشوفه تاني ولا هننده عليه تاني حسبي الله ونعم الوكيل».

وكانت "هالة" كتبت في منشور آخر «ماحدش يسأل مات إزاي إحنا ماحدش لحد دلوقتي يعرف كلنا قاعدين مستنيين التقرير غير إن ماحدش يخصه، مات وربنا رحمه منكم حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب واللي سبب في إنه يبوّظ شكله قدام الناس وانتوا أصلاً ماتعرفوش حاجة إذا كان إحنا أهله مانعرفش هتفتوا انتو».

انهيار شقيقة كريم صبري

سيطرت حالة من الحزن والبكاء على أسرة الفنان رامي صبري، وانهارت شقيقته من البكاء لحظة تشييع جثمان شقيقها الأصغر كريم صبري، والذي رحل عن عالمنا في حادث أليم غرقًا في ترعه المريوطية، مرددة: «سايبنا لمين يا كريم».

نجوم الفن ينعون كريم صبري

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، على نعي كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري.

وقال تامر حسني، عبر حسابه على «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صبري، نسألكم الدعاء والفاتحة له».

وقالت شيرين عبدالوهاب «خالص العزاء للأخ والصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه ويصبركم، وأعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة».

وقال الفنان عمرو دياب ناعيًا رحيل شقيق رامي صبري «خالص عزائي للفنان رامي صبري في وفاة أخيه رحمة الله عليه، وألهم العائلة الصبر والسلوان».