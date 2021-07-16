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مصادر أمنية: القبض على السائق المتهم بضرب الطفل المعاق في المنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
08:29 م | الجمعة 16 يوليو 2021
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قالت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم إلقاء القبض على السائق المتهم بضرب طفل معاق ذهنيًا داخل دار أيتام في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بعد تحرير محضر بالواقعة، مؤكدا أن النيابة تباشر التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف في الواقعة. 

وشهدت إحدى دور الأيتام في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق يتيم من أبناء الجميعة، بطريقة وحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابة الطفل بجروح ونظيف من الفم والأنف.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية، تفاصيل الاعتداء على الطفل بطريقة وحشية لمدة دقيقيتن، وفي أثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء، عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه.

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