إحالة موظف جامعي بالمنصورة لـ«الجنايات» لتزويره إيصالات مصروفات «الوافدين»

استولى موظف بجامعة المنصورة على أموال الطلاب الأجانب عن طريق تزوير إيصالات التحويلات البنكية واصطناع أختام تخص الطلبة الوافدين بالجامعة عن طريق الاحتيال، وهو ما كشفته الأجهزة الرقابية، وأنه استغل موقعه الوظيفي في كلية الآداب في اصطناع إيصالات سداد رسوم الدراسة لعدد من الطلاب الوافدين والمنسوب صدورها لبنك قناة السويس فرع المنصورة، لبعض الطلاب الوافدين من خارج مصر، وإيهامهم بقدرته على سداد الرسوم المستحقة عليهم، وبالاستعلام عنها تبين عدم صحتها، بالاشتراك مع مجهول يصطنعها له.

القبض على المتهم بحوزته قسائم توريد مزورة

وباستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم المهندس «حازم. ع.»، 43 سنة مهندس إلكترونيات واتصالات كهربائية بكلية الآداب جامعة المنصورة، ومقيم دائرة قسم أول المنصورة، بحوزته مستندات تخص الطلاب وبطاقات مختلفة لهويتهم وهاتفي محمول، وبتشكيل لجنة لفحص قسائم التوريد محل الواقعة وبالاستعلام عنها تبين عدم صحتها، وبمباشرة التحقيقات وسماع أقوال شهود الواقعة قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

إحالة الموظف المتهم لمحكمة الجنايات

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم لمحكمة جنايات المنصورة لاشتراكه مع آخرين في تزوير تحويلات بنكية واصطناع أختام تخص الطلبة الوافدين بالجامعة، ووضعها بملفاتهم والاستيلاء منهم على أموال عن طريق الاحتيال.

الاتهامات الموجهة إلى موظف جامعة المنصورة

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم بتاريخ سابق على يوم 10 مايو 2021، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى الشركات المساهمة التي لا تسهم الدولة فيها بنصيب «بنك قناة السويس»، وهي قسائم إيداع نقدية منسوبة لفرع المنصورة وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفق وآخر مجهول على إنشاء هذه المحررات على غرار المحررات الصحيحة منها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها على خلاف الحقيقة، فقام المجهول بإثباتها وذيلها بتوقيعات عزاها زورا للموظفين المختصين بتلك الجهة ومهرها بخاتم مقلد والخاص بالإيداعات النقدية بتلك الجهة، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

واستعمل الموظف المحررات المزورة محل الاتهام، فيما زوره من أجله بأن دسها بواسطة مجهول بملفات الطلبة الوافدين من خارج جمهورية مصر العربية للاحتجاج بهم وبصحة ما ورد بهم من بياناته مع علمه بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.