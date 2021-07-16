7 جثث و21 مصابا في حوادث دامية على طرق المحافظات خلال 24 ساعة

شهدت طرق المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية 7 حوادث دامية، راح ضحيتها 7 أشخاص، وأصيب 21 آخرين، في 5 محافظات وهي «قنا، الفيوم، البحر الأحمر، جنوب سيناء، سوهاج»، حيث لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين في تصادم 3 سيارات في قنا، ولقى شاب مصرعه دهسا تحت سيارة في الفيوم، كما لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 5 مصريين وأجانب في انقلاب سيارة في جنوب سيناء، كما أصيب 7 آخرين في حادثي انقلاب سيارتين آخرين، ولقى عامل مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم بسوهاج.

مصرع 3 وإصابة 6 آخرين في قنا

وشهد طريق «نجع حمادي- أبو تشت» الزراعي بطريق الأربعين، بمحافظة قنا، حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وأصابة 6 آخرين، ونُقلت الجثث والمصابون إلى مستشفى نجع حمادي العام وأبوتشت.

دهس سيارة مجهولة لشاب في الفيوم

ودهست سيارة «ملاكي» تسير بسرعة جنونية شابا على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، خلال استقلاله دراجة بخارية أثناء ذهابه إلى عمله، مما تسبب في مصرعه وفرت السيارة هاربة، وذلك أمام مدخل قرية الكعابي بنطاق مركز شرطة سنورس.

إصابة 5 في حادث بالساحل الشمالي

وأصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر حادث تصادم سيارة برصيف أمام قرية مارينا بالساحل الشمالي، على طريق «مطروح- الإسكندرية» الساحلي الدولي، وانتقل الإسعاف لموقع الحادث.

كما لقى عامل مصرعه في انقلاب دراجة نارية بدائرة مركز البلينا، وأصيب مرافقه، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، كما أصيب سائق بكسر في قاع الجمجمة إثر تصادم بين سيارة يستقلها ومقطورة متوقفة على جانب الطريق بدائرة مركز طما.

إصابة 5 في انقلاب سيارة في البحر الأحمر

وفي محافظة البحر الأحمر، لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 5 آخرين، في انقلاب سيارة ربع نقل بدون لوحات، وتبين من الجثتين لمصري الجنسية وسوري، فيما أصيب 5 سودانيين آخرين.

إصابة 7 في حادثي انقلاب سيارتين في جنوب سيناء

وشهدت محافظة جنوب سيناء انقلاب سيارتين، في حادثين منفصلين، أسفرا عن إصابة 7 أشخاص، ففي الحادث الأول أصيب 3 أشخاص، عندما انقلبت بهم سيارة ربع نقل بمدينة شرم الشيخ، كما أصيب 4 أشخاص، بينهم طفل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الدولي الجديد بجنوب سيناء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي.