المحامي العام بطنطا يحقق بواقعة انهيار جزئي بمنزل سكني 5 طوابق بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بمحافظة الغربية اليوم، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بالضرورة فتح باب التحقيق في واقعة وفاة شخص وإصابة آخر بسبب انهيار منزل جزئيا مكون من 5 طوابق بمنطقة البهي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما شدد المحامي العام على ضرورة تشكيل فريق من أعضاء النيابة ومعاينه موقع انهيار المنزل السكني وسماع أقوال شهود العيان والاطلاع على تقارير اللجان الهندسية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية حيال المخالفات المذكورة.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطه النجدة يفيد بانهيار بلكونة عقار سكني بدائرة القسم وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة.

كما تم معاينه موقع انهيار بلكونة المنزل والتأكد من سلامة السكان القاطنين للمنزل المذكور حفاظا على أرواحهم، والدفع بسيارتين إسعاف لنقل الضحية والمصاب إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.