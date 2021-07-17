مصرع 103 أشخاص و1300 في عداد المفقودين بسبب الفيضانات في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، الجمعة، مصرع 103 أشخاص، وفقدان مئات آخرين في الفيضانات التي ضربت البلاد، مشيرة إلى أن عدد من لقوا حتفهم في الفيضانات في ألمانيا قفز إلى 103 ارتفاعا من 93 ضحية، فيما أعربت عدة دول عن تضامنها مع ألمانيا في هذه المحنة.

مزيد من الفيضانات في ألمانيا

وازدادت المخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات في ألمانيا مع احتمال تضرر سد آخر، في ظل أسوأ وفيات جماعية تشهدها ألمانيا منذ أعوام، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.

وتحولت مناطق كاملة إلى حطام بعدما اجتاحت فيضانات الأنهار البلدات والقرى في ولايتي «نورد راين فستفاليا» و«راينلاند بالاتينات» في ألمانيا.

وقالت مالو دراير، رئيسة وزراء راينلاند بالاتينات لإذاعة (زد.دي.إف) إن أكثر من 50 لقوا حتفهم بسبب الفيضانات في هذه الولاية فحسب، وأشارت إلى أنه نتيجة للفيضانات في ألمانيا، فإن البنية التحتية دُمرت بالكامل وسيحتاج إصلاحها لكثير من الوقت والمال.

وأعلنت حكومة نورد راين المجاورة أن نحو 1300 شخص في عداد المفقودين في آرفايلر جنوبي كولونيا، جراء الفيضانات الأخيرة في ألمانيا.

وانهارت شبكات الهاتف المحمول في بعض المناطق التي اجتاحتها الفيضانات في ألمانيا.

وغمرت الفيضانات في ألمانيا سدا قريبا من الحدود مع بلجيكا خلال الليل بينما كانت حالة سد آخر بين آرفايلر وإرفشتات غير مستقرة. وتجاوز منسوب المياه الحد الأقصى في عدة سدود أخرى.

وتعتبر حصيلة الوفيات جراء الفيضانات في ألمانيا هي الأعلى من أي كارثة طبيعية في ألمانيا منذ فيضان بحر الشمال في 1962، الذي أودى بحياة نحو 340 شخصا.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر لمجلة شبيجل إن الحكومة الاتحادية تسعى لتوفير دعم مالي للمناطق المتضررة من الفيضانات في ألمانيا في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن هناك مجموعة إجراءات ستطرح على الحكومة للموافقة عليها يوم الأربعاء.

وأعربت عدة دول عن تضامنها مع ألمانيا في محنة الفيضانات التي ضربتها، وأكدت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، تضامنها مع ألمانيا، إثر تعرضها لفيضانات مدمرة اجتاحت بعض المناطق، وخلفت ضحايا ومصابين ومفقودين.

ووفقا لوكالة أنباء السعودية (واس)، فقد أعربت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر الضحايا، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.

وبعث رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، ببرقية تعزية إلى الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، في ضحايا الفيضانات التي أسفرت عن وفاة العشرات وإصابة المئات، إضافة إلى المفقودين من أبناء الشعب الألماني ووقوع خسائر مادية جسيمة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأعرب الرئيس الفلسطيني، عن مواساته وتضامنه مع الشعب الألماني وعائلات الضحايا، كما بعث ببرقية تعزية مماثلة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ضحايا الفيضانات.