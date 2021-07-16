«اتقل».. أغنية عمرو دياب الجديدة تتصدر «تويتر» بعد ساعة من طرحها

تصدرت أغنية «اتقل» للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعة من طرحها، ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية ، الأغنية تعد ثاني أغنيات الهضبة التي يطرحها في صيف 2021 بعد أغنية «الدنيا بترقص».

عمرو دياب يتصدر تويتر بأغنية اتقل

«اتقل» من كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وظهر عمرو دياب في الأغنية وسط أجواء صيفية مبهجة، ورافقة في الغناء جمهوره على إيقاعات الأغنية الراقصة.

يذكر أن الهضبة كان طرح منذ أيام أغنية «الدنيا بترقص»، وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم .

ونجح الهضبة في تصدر قائمة الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي» فور طرح أغنيته «الدنيا بترقص».

وحقق عمرو دياب بكليبه الجديد «الدنيا بترقص»، الذي نشره منذ 3 أيام، عبر حسابه على «فيس بوك» وعدد من المنصات الإلكترونية، 4 ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب، وكليب «الدنيا بترقص»، من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم.