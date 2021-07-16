«مهدي»: المشروع القومي للطرق يسهم في ربط مفاصل الدولة وتعمير المدن الجديدة

قال الدكتور حسن مهدي استشاري الطرق، إن الدولة المصرية بدأت منذ عام 2014، خطة لتطوير شبكة المحاور والطرق القائمة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الجديدة، وهو ما حدث في إطار المشروع الضخم الذي أطلقت الدولة عليه اسم «المشروع القومي للطرق»، الذي أضاف ما يقرب من حوالي 7 آلاف كيلو متر من الطرق الممهدة والسريعة، فضلا عما تضمه من كباري وأنفاق، موضحا أن هذا المشروع أسهم في ربط مفاصل الدولة ببعضها، كما كان له أثر قوي وإيجابي في عملية دعم غالبية مشروعات الدولة المصرية.

وأضاف «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع قناة «extra news»، أن هذا يتضح بشكل كبير على مستوى مشروعات المدن العمرانية الجديدة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت إنشاء حوالي 32 مدينة عمرانية جديدة لم تكن لترى النور بدون شبكة طرق حقيقية تمكن الدولة من تعمير العديد من مناطقها.

وأشار استشاري الطرق، إلى أن الدولة في الفترة الأخيرة قامت بالعديد من مشروعات إنشاء الطرق والمحاور، وهي مهمة للغاية بالنسبة للدولة والمواطن، موضحا أن التطوير الذي يحدث على مستوى شبكة الطرق في مصر ليس الهدف الوحيد منه تحقيق السيولة المرورية، ولكن الهدف الأساسي منه مواكبة التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة بدعم من القيادة السياسية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأردف أن الدولة تنفذ منذ سنوات خطة تنمية شاملة، تضم العديد من المشروعات التي تتكامل مع بعضها، حيث كانت حريصة على إنشاء بنية أساسية من الطرق لتساعد في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروعات التنمية المستدامة.