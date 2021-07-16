عاجل.. وفاة لاعب سابق أثناء مباراة ودية في المنوفية

لقي اللاعب عماد بيومي، لاعب جمهورية شبين وغزل شبين السابق، مصرعه في أثناء مباراة ودية بين قدامي اللاعبين بمدينة قويسنا محافظة المنوفية، وذلك في الذكرى الثانية للاعب الراحل أيمن حنضل، وسط ذهول وصدمة من جميع الحضور في الاستاد.

وأكدت مصادر، أن اللاعب السابق، أصيب بهبوط حاد، ما أدى إلى سقوطه على أرضية المعلب، وجرى نقله إلى مستشفى قويسنا المركزي لمحاولة إنقاذ حياته، ولكن الأطباء أبلغوهم بوفاته وسط حزن شديد من الحضور واللاعبين.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتم الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، والإجراءات القانونية اللازمة.