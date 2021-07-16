تفاصيل مبادرة حياة كريمة.. 700 مليار لتطوير قرى الريف المصري

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث، حول تفاصيل مبادرة حياة كريمة، وكثرت التساؤلات حول تفاصيل مبادرة حياة كريمة، بالتزامن مع الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت أمس باستاد القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وتستعرض "الوطن" تفاصيل حياة كريمة في هذا التقرير، وفقًا لما استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أثناء الحفل.

تفاصيل مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

وفي بداية عرض تفاصيل مبادرة حياة كريمة، فإن هذا المشروع يعد أيقونة الجمهورية الجديدة، التي وعد الرئيس السيسي الشعب المصري بها، والتي تغطي ربوع الجمهورية بأكملها، سواء ما يتعلق بالمشروعات الجديدة، أو من خلال تطوير المناطق القائمة، والتي كانت تعاني من الإهمال لسنوات.

مشروع حياة كريمة، مبادرة تشهد تجميع جهود عمل كافة المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمن ضمن تفاصيل مبادرة حياة كريمة، فإن مصر ستشهد لأول مرة ملحمة بناء وتعمير تمتد لكل أرجاء مصر، هذه الملحمة تغطي 4500 قرية، في 20 محافظة.

700 مليار استثمارات مبادرة حياة كريمة

وتستهدف الدولة من خلال هذا المشروع القومي، أن يستفيد به نحو 58 % من سكان الجمهورية، فهو أول مشروع مصري يتم تنفيذه بنسبة 100% باستثمارات مقررة تتجاوز 700 مليار جنيه.

وفي اطار استعراض، تفاصيل مبادرة حياة كريمة، إن الحكومة بلورت الحكومة خطتها التنفيذية في صورة مشروعات وخطط بعقول مصرية، وسيتم تنفيذه بأيدي وسواعد مصرية، بالاضافة إلى أنّ جميع المواد المستخدمة صنع في مصر، وكذلك تمويل مشروع حياة كريمة، فهو تمويل مصري خالص.

وضمن تفاصيل مبادرة حياة كريمة، فهي ستشهد لأول مرة إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة في قرى ريف مصر، وذلك من خلال تحسين التغطية بالخدمات الصحية، ورفع مستوى كفاءة وجودة مياه الشرب، وتحسين نسبة التغطية بالصرف الصحي، والتعليم، وزيادة فرص العمل، وتنفيذ خدمات لم يشهدها الريف في مصر من قبل.