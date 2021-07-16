إنجازات مبادرة «حياة كريمة» في 26 قرية بالدقهلية

يبذل القائمون على مبادرة حياة كريمة التي تستهدف 26 قرية بمركز شربين في محافظة الدقهلية جهودا كبير للنهوض بتلك القرى وسط أعمال متواصلة من أجل إنهاء كافة المشروعات الخدمية، لتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والخدمية والاجتماعية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا تحت إشراف المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين.

مد خطوط مياه الشرب بقرية العيادية

وتابعت رشا فاروق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحصص، وطلعت عريضة سكرتير الوحدة استمرار أعمال الحفر ومد خطوط مياه الشرب بقرية العيادية لتغطية المناطق البعيدة والأكثر احتياجا للمياه بمسافة 350 مترا بالطريق الرئيسي، كما تابعت صب سقف الدور الثاني العلوي بمجمع الخدمات بقرية الحصص والذي يخدم جميع القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية، وجارٍ استكمال رفع كفاءة الطريق السريع من أعمال الدهانات وتسوية وتمهيد الطريق من تراكمات الأتربة أولا بأول لتحسين مستوى الخدمات أمام المواطنين.

مد خطوط الصرف بقرية كفر الحاج شربيني

وتفقدت مديحة عوض رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الحاج شربيني استكمال مد خطوط الصرف بقرية كفر الحاج شربيني بالشوارع المحيطة لتغطية المناطق الأكثر احتياجا ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة.

تنفيذ المجمع الزراعي الخدمي

وجاري إخلاء الأرض لتنفيذ المجمع الزراعي الخدمي الذي يضم إرشاد زراعي وجمعية زراعية ووحدة طب بيطري والذي يساهم في تبسيط وتيسير الخدمات للمواطن الزراعي لتوفير ظروف معيشة لهم أفضل.

وعاين طه أبو العيش نائب رئيس مركز شربين مع لجنة مشكلة ديوان عام المحافظة بحضور محمد عبد القوى مدير عام أملاك المحافظة وعلى المغربي رئيس الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج، قطعة أرض على مساحة 2200 متر لإنشاء منشأة حرفية لتوفير عمالة دائمة لشباب القرية ولجميع القرى والعزب التابعة للوحدة المحلية ضمن فاعليات مبادرة رئيس الجمهورية لرفع العبء عن المواطنين وتوفيركافة الرعاية الاجتماعية لهم.

كما تم الإشراف على أعمال رفع كفاءة البلدورات واستكمال أعمال الدهانات والأعمدة الكهربائية بالطريق السريع بنطاق الوحدة المحلية.