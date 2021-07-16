المترو: توقف حركة القطارات لمدة 5 دقائق بسبب عطل مفاجئ

توقفت حركة قطارات مترو الأنفاق، لمدة 5 دقائق، بالخط الثانى للمترو، نتيجة حدوث عطل كهربائي مفاجئ، وعلى الفور تعامل فريق الصيانة مع العطل وعادت حركة القطارات مرة أخرى.

وأكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن حركة مسير القطارات منتظمة، وأنه تم التعامل مع العطل سريعاً وعادت حركة القطارات لطبيعتها مرة أخرى، موضحاً أن هناك فرقة صيانة منتشرة على جميع أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال المفاجئة والعمل على إصلاحها فوراً لعدم تعطل حركة مسير القطارات، منوهًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أى قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وقال عبدالهادي، في تصريحات للوطن، إن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات بالخطين الأول والثانى، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، لافتًا إلى أن الشركة تعمل على تقليل أعطال القطارات، بعمل صيانات دورية لها، مضيفًا أن الشركة حريصة على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن مواعيد عمل المترو خلال عطلة عيد الأضحى 2021، كما هى في الأيام العادية، حيث يبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحاً وحتى الواحدة منتصف الليل اليوم التالي، مؤكدًا أن الشركة انتهت تماما من تجهيز القطارات وصيانتها وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع حدوث زحام على شبابيك التذاكر، علاوة على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار عبدالهادي، إلى أن الشركة خصصت 20 وحدة إسعافية بالمحطات، لعلاج الحالات المرضية المفاجئة طوال أيام عيد الأضحى 2021، مجانًا، مؤكداً أنه لا تمديد لساعات العمل خلال عطلة العيد.