أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. البلدي والبرقي

يرغب الكثير من المسلمين في محافظات مصر، في الأضحية خلال عيد الأضحى 2021، وأصبحت الأضحية أساسية عند البعض، يوزعون لحومها على الفقراء والمحتاجين فضلًا عن الأقارب والأصدقاء، وهي من الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه في هذه الأيام المباركة، ويستمر ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى والتشريق، ويبحث الكثيرون عن أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021، خاصة مع قرب حلوله، وانتشار الأسواق بالمحافظات المختلفة، ويحرصون على شرائها في هذه الأيام.

وتقدم «الوطن»، أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين على مدار الساعة.

أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. البلدي

ويفضل الكثيرون شراء الخرفان البلدي، وهي الأكثر انتشارًا بالمحافظات، ويقوم المزراعون بتربيتها جنبًا إلى جنب مع المواشي، وبشكل عام فأن أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021، خاصة البلدي تبدأ من 3 لـ5 آلاف جنيه للخروف وفقا لحجمه ووزنه، بينما تتراوح سعر إناث الخروف «النعجة»، ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه، في المناطق المختلفة، وهناك أسواق مخصصة لبيع الخرفان بالمحافظات، تكون بجانب أسواق المواشي ويكثر الطلب عليها هذه الأيام رغبة من المسلمين في ذبحها خلال عيد الأضحى.

أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. البرقي

تنتشر الخرفان البرقي، في بعض المحافظات وليس كلها، وتتميز محافظة مطروح تحديدًا بهذه الخرفان، وتكون أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021 للبرقي، أكثر من 6 آلاف جنيه، ويبلغ كيلو قائم بها من 66 لـ75 جنيهًا على حسب السن وحالة الخروف.

أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. القاهرة والدلتا

وتختلف أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021، من منطقة لأخرى، حيث تكون في محافظات الدلتا أقل قليلًا من القاهرة والجيزة والإسكندرية، ويبدأ سعر كيلو اللحوم البلدي للخرفان من 60 وحتى 63 جنيهًا للوزن القائم لسلالة الرحماني وهي منتشرة بالمحافظات، بينما سجل سعر الجدي «ذكر الماعز» من 2100 جنيه وحتى 3 آلاف جنيه، بواقع الكيلو من 66 لـ70 جنيهًا وزن قائم.

أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. مطروح والإسكندرية

وتختلف أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021، منها محافظتا مطروح والإسكندرية، حيث يكون البيع بنظام الرأس دون الوزن ويبدأ من 2200 لـ 3500 جنيه، على حسب الوزن، وهناك طريقة أخرى للبيع وهي بالوزن القائم أي يقوم التاجر بوزن الخروف ويترواح السعر ما بين 65 لـ66 جنيهًا للبرقي، و61 حتى 63 جنيهًا للرحماني.

أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. الشرقية وكفر الشيخ

وتتراوح أسعار الخرفان في الشرقية ما بين 2000 إلى 3 آلاف جنيه للجدي على حسب حجمه، والخروف من 2100 جنيه لـ4 آلاف ، بينما يبدأ سعر الماعز من 2000 إلى 2700 جنيه، ضمن أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021، بينما في كفر الشيخ يتراوح سعر الخروف ما بين 2300 لـ5 آلاف جنيه على حسب حجم الخروف ووزنه.

أسعار الخرفان 2021 محافظة الفيوم

وتتراوح أسعار الخرفان 2021 محافظة الفيوم، ما بين 54 لـ57 جنيها للكيلو الخروف البلدي، بينما يكون سعر كيلو الماعز البلدي 75 جنيهًا، ويكون سعر كيلو الماعز البرقي 60 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو الماعز الصعيدي من 55 لـ 58 جنيهًا.

أسعار الخرفان في محافظات مصر قبل عيد الأضحى 2021.. التموين

وأتاحت وزارة التموين منافذ للبيع في المحافظات، وبلغ سعر كيلو الخروف الحي، 58 جنيهًا، والضأن المبرد نحو 90 جنيهًا.