موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021: بعد عيد الأضحى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، وذكرت في بيان: «إعلان نتيجة الدبلومات الفنية سيكون عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى 2021»، مشيرة إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات كافة التخصصات ما زالت مستمرة، وعقب الانتهاء من أعمال التصحيح سيجري رصد وتقدير الدرجات، ومن ثم عرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاعتمادها، ونشرها عبر هذا الرابط.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021: إلكترونيا وفي المداراس

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيجري تحديده عقب انتهاء تصحيح جميع أوراق الإجابات، موضحاً أن نتيجة الدبلومات ستعلن عبر هذا الرابط، كما سيجري إعلانها في المدارس الفنية، منوها إلى أن امتحانات الدبلومات الفنية، جرت بصورة منتظمة وطبيعية، ولم نرصد أي معوقات تؤثر على سيرها.

مجاهد: موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سيحدد عقب رصد وتقدير الدرجات

وقال «مجاهد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2021، سيحدد عقب رصد وتقدير الدرجات، مؤكداً أنه سيجري توقيع عقوبات رادعة على كل الطلاب الذين جرى تحرير محاضر غش لهم، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وإن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها، موضحاً أن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ستكون مجمعة بالدرجات.

مجاهد: لم نرصد حالات كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إلى أن نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات المعملية والعلمية والتحريرية، في لجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان الامتحانية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب، وذلك للحفاظ على سلامتهم من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2021.