«بدأها الإنجليز وطورها الإسكندرانية».. تفاصيل إنشاء أول ملعب راكيت على الشاطئ

منذ أكثر من 100 عام، ولعب «الراكت» يتميز به الإسكندرانية على سواحلهم صيفًا، وعبر الشوارع والطرقات، قبل مدفع الإفطار خلال شهر رمضان، إلا أن اللعبة الشعبية في عروس البحر الأبيض المتوسط، بدأت تندثر رويدًا رويدًا، نتيجة تقليص مساحة الشواطئ، الأمر الذي حرصت على تفاديه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من خلال تخصيص أول ملعب راكت رسمي على الشواطئ.

مع إطلاق ملعب الراكت الرسمي الأول في شاطئ إسحق حلمي، انتقلت «الوطن» لرصد تفاصيل الملعب المحتضن لكل فئات الشعب السكندري من صغيرهم إلى كبيرهم، الأمر الذي خلق مناخ رياضي وصحي مميز.

ملعب الراكت بالإسكندرية يحوي 5 مواجهات في توقيت واحد

عبر مربع من رمال الشاطئ تمت إحاطته بالشباك، وقُسم لـ5 أقسام تسع قرابة الـ5 مواجهات في توقيت واحد، فتتضارب الكرات بسرعة فائقة وسط صخب اللاعبين المتفاعلين بشدة وحماس مع كل ركلة للكرة عبر مضربهم الخشبي، وسط الضحكات والمداعبة بينهم البعض.

بدأها الإنجليز وطورها الإسكندرانية في شاطئ الطاحونة

لعبة الراكت التي أرجعها البعض إلى أنها مستمدة من الألعاب البريطانية السريعة، التي ظهرت لأول مرة كرياضة فردية في القرن السابع عشر الميلادي، ونقلها ضباط الجيش البريطاني أيام الاحتلال إلى الإسكندرية، ومع مرور الوقت تم تطوعيها في شاطئ الطاحونة في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية لمزاولتها يوميًا بعد صلاة الفجر، لتصبح لعبة ذات سمات إسكندرانية خالصة.

لماذا سمي ملعب الراكت باسم الطاحونة؟

من شاطئ الطاحونة، استمد اسم ملعب الراكت الرسمي الأول على شواطئ الإسكندرية، فأصبح مسماه ملعب الطاحونة للراكت، على الرغم من تواجده في شاطئ إسحق حلمي، تكريمًا للمكان الذي خرج منه رواد تلك اللعبة.

سبب إنشاء ملعب الراكت الرسمي على شاطئ إسحق حلمي

من جهته، أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم إنشاء ملعب الطاحونة على شاطئ إسحاق حلمي، نظرا لاتساع المساحة الرملية للشاطئ، وتسمح بممارسة الرياضة دون أي إزعاج لرواد الشاطئ.

وأضاف «رشاد» في تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أن إنشاء هذا الملعب يعد بداية لسلسلة من الرياضات الشاطئية التي ستشهدها شواطئ الإسكندرية قريبًا.