منسق «حياة كريمة» بجنوب سيناء: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري

قال جبريل فتيح منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» في جنوب سيناء، إنه سعيد جدا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، له خلال مؤتمر «حياة كريمة»، موضحا أنه يرى هذا التكريم بمثابة وسام على صدره ويعتبره انطلاقة جديدة للاجتهاد وتحقيق إنجازات أكثر من التي حققها وجرى تكريمه على إثرها، ودافعا له للقيام بالمزيد من العمل الذي يخدم أهداف تلك المبادرة الرئاسية.

وأضاف «فتيح»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أن هذا التكريم جلعه أكثر حماسة للعمل على مشروعات مبادرة «حياة كريمة» التي تنفذ على أرض محافظة جنوب سيناء.

وأوضح منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» في جنوب سيناء، أن الفترة الأخيرة شهدت تنفيذ أكثر من مشروع تطويري بأراضي محافظة جنوب سيناء، موضحا أن كل مدينة من مدن المحافظة جرى إنشاء محطة تحلية مياه بها، توفر كميات كبيرة من المياه، أسهمت بالفعل في سد العجز بالمياه الصالحة للشرب الذي كانت تعاني منه مدن كثيرة بالمحافظة من قبل.

وأردف أن المباردة استهدفت العمل أيضا على تطوير المناطق العشوائية بمحافظة جنوب سيناء، وقامت ببناء الكثير من المدراس أيضا لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى للوصول إلى كل بقعة في كل محافظة لتطويرها وتحسين جودة الحياة بها، بما في ذلك كل المناطق الحدودية.

واستطرد «فتيح»: «المبادرة وفرت أيضا عددا كبيرا من القوافل الطبية لكل مدن وأودية محافظة جنوب سيناء، لتقديم رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين الذين يعيشون فيها».