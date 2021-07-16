لدعم لعبة الراكت.. تخفيض للاعبين على تذكرة شاطئ بالإسكندرية

قال عمر طاحونة، مسؤول عن ملعب الطاحونة للراكت بالإسكندرية، إنه تم الاتفاق مع مستأجر شاطئ إسحق حلمي على تقديم تذكرة مخفضة لأي لاعب راكت أو أي مصطاف يأتي ومعه مضرب راكت، حيث تصبح قيمة التذكرة 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها، ولذلك لدعم لاعبي الراكت والتشجيع على ممارسة تلك الرياضة.

أسباب اندثار لعبة الراكت في الإسكندرية

وأضاف طاحونة، لـ«الوطن»، أنه على الرغم من أن لعبة الراكت تعد اللعبة الشعبية التراثية في الإسكندرية، إلا أنها قد قاربت على الاندثار بسبب توسعة الكورنيش وتضييق الشواطئ، لأن الراكيت كان منتشرا من المنتزه حتى العجمي، وبعدما تم توسيع الشواطئ مجدداً فتم الاتفاق على إنشاء ذلك الملعب.

تكاليف إنشاء ملعب الراكت الرسمي الأول على شواطئ الإسكندرية

وأوضح مسؤول الملعب، أن ذلك الملعب قد تم تنظيمه على حساب لاعبي الراكت وبلغ تكلفته قرابة 7500 جنيه، وتم الموافقة من جهتين الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بالإضافة إلى قوات حرس الحدود.

اشتراطات أمان في ملعب الراكت الرسمي الأول على شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه قد تم وضع شبك لمنع تجاوز الكرة إلى المصطافين حفاظاً على سلامتهم، بالإضافة إلى تسريع رتم اللعب، حيث يتم جذب الكرة مجدداً واستئناف اللعب مجددا، كما تم تنظيم أعلام تحيي شعارات أبطال لعبة الراكت القدامى في الإسكندرية على رأسهم الراحل محمد رمضان الذي يكن له جميع لاعبي الراكت الاحترام والمحبة كونه هو من ساعدهم على تعلم اللعبة والاحترام حيث كان له دوري تربوي قبل الرياضي.

شروط لاعب الراكت

ولفت لاعب الراكت الذي خاض مواجهات في تلك اللعبة على مدار 23 سنة، إلى أن شروط لاعب الراكت أن يكون معه أدوات الراكت المتمثلة في المضرب والكرة، لافتاً إلى أن لعبة الراكت تعد علاجا نفسيا أكثر من كونها لعبة رياضية، كونها لا تهدف إلى المكسب أو الخسارة بل أن هدفها الاستمتاع، حيث إنها تهدف إلى حب المنافس.

واستشهد بمقولة للكابتن عمر، أحد رواد اللعبة الراحلين: «لعبة الراكت غير أي لعبة أنت بتحب فيها اللي قدامك أكتر منك لأنك بترفع له الكورة عشان يضربك بيها».