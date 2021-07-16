حريق غابات أمريكا... النيران تلتهم أوريجون والإطفاء عاجزة عن احتوائها

يستمر حريق غابات أمريكا وهو الأكبر في الولايات المتحدة، في الاشتعال ولا يمكن احتواؤه تقريبًا، ما أدى إلى عمليات إجلاء للمجتمعات السكانية في جنوب ولاية أوريجون، حيث تنتشر عبر غابة «فريمونت- وينيما» الوطنية، ووصلت الحرائق إلى مدينة نيويورك، حيث اشتعلت في أكثر من 241000 فدان منذ اندلاعها في 6 يوليو مع احتواء بنسبة 7 % فقط اعتبارًا من اليوم الجمعة.

وصدرت أوامر بإجراء جولة جديدة من عمليات الإجلاء يوم الخميس الماضي للسكان بالقرب من بسبب حرائق غابات أمريكا التي يعتقد أنها تتفاقم كل عام بسبب تغير المناخ.

وقال مسؤولو الإطفاء إن السحب البيروكومولوس، وهي السحب التي تتشكل جراء حريق غابات أمريكا، تشكلت في الغلاف الجوي للمنطقة التي بها الحريق. وتم سحب رجال الإطفاء إلى مناطق آمنة في وقت متأخر من يوم الخميس بسبب سلوك الحريق غير المنتظم، ويعمل ما يقرب من 2000 رجل إطفاء على احتواء الحريق.

حريق غابات أمريكا

تغذي الظروف الحارة والجافة والنسيم النار، ومن المتوقع أن تشهد المنطقة ظروفًا مماثلة خلال الأيام العديدة القادمة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو وفيات خطيرة جراء حريق غابات أمريكا، لكن الحريق دمر عشرات المباني ويهدد آلاف المنازل، ويأتي الحريق الهائل في الوقت الذي تعاني فيه أجزاء كبيرة من غرب الولايات المتحدة من موجات جفاف قياسية وتعرضت لموجات حر مرتفعة للغاية.

وتعاني قطعة كبيرة من ولاية أوريغون من جفاف شديد أو استثنائي، وفقًا لمراقب الجفاف الأمريكي، كما شهدت ولاية أوريغون ثلاثة أيام متتالية من درجات الحرارة غير العادية، حيث بلغت درجات الحرارة في بورتلاند ذروتها عند 116 درجة في أواخر الشهر الماضي وفقا لصحيفة «ذا هيل» الأمريكية.