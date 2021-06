موجة خطيرة من الحر تنذر باندلاع حرائق بأمريكا: الحرارة ستصل لـ53 درجة

قالت شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن موجة خطيرة من الحر تجتاح الجنوب الغربي الأمريكي وستستمر في الازدياد هذا الأسبوع، وسط أسوأ حالة من الجفاف في التاريخ الحديث لغرب الولايات المتحدة.

وحذرت «سي بي إس»، من أن الحرارة المرتفعة والجفاف سيؤدي إلى اندلاع حرائق كبيرة، موضحة أن 27% من المنطقة تعاني من الجفاف وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ حوالي 20 عاما، وكانت النسبة بلغت 11% عام 2000.

وسبب موجة الحر هذه هي قبة حرارية كبيرة ذات مستوى علوي تتمركز من جبال روكي وصولا إلى كندا، وموجة الحر هذه تتجه غربا نحو كاليفورنيا، غدا الأربعاء وبعد غد الخميس. ومن المتوقع أن تحطم مدن أمريكية عديدة درجات حرارة يومية قياسية، بما فيها: فينيكس، وتوسون في أريزونا، إضافة إلى سالت ليك سيتي في يوتا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومن المرجح، بقاء درجات الحرارة في مدينتي فينيكس ولاس فيجاس فوق 43 مئوية طوال الأسبوع، وقد تصل في منطقة «وادي الموت» بكاليفورنيا، إلى نحو 53 درجة بحلول أواخر الأسبوع، فيما لن تكون المناطق الجبلية المرتفعة بمنأى عن درجات الحرارة الخطيرة، إذ تتوقع مدينة بيلينجز، بولاية مونتانا، تسجيل 37 درجة مئوية، وكذلك الحال بالنسبة لمدينة جراند جنكشن، التي تقع على ارتفاع نحو 1400 متر في ولاية كولورادو.

من جانبها، قالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن حرائق الغابات المتعددة تسببت في عمليات إخلاء في ولايتي كاليفورنيا وأريزونا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد احتراق أكثر من 1500 فدان من الغابات وسط ارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت «سي إن إن»، أنه من المتوقع أن تتفاقم موجة الحر الشديدة في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه تم إخطار أكثر من 48 مليون شخص في جميع أنحاء الغرب للتنبه إلى خطر الحرائق.

ومن المتوقع أن تؤدي الرياح العاصفة والرطوبة المنخفضة إلى تأجيج النيران في حرائق الغابات الكبيرة الموجودة في مناطق بولايات كاليفورنيا، وأريزونا، ويوتا، ونيو مكسيكو، وستزيد من خطر اندلاع المزيد من حرائق الغابات خلال الأسبوع، فيما أصدرت «دائرة الأرصاد الجوية» الوطنية تحذيرات من حرائق غابات لأكثر من 3 ملايين شخص، ومع ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، قد تتوسع التحذيرات لتشمل مزيدا من السكان.

