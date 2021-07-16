كامل الوزير: حياة كريمة مشروع القرن.. و30 يونيو مهدت للجمهورية الجديدة

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن مصر أصبحت تشهد جديدا في كل شيء على مستوى المشروعات والإنشاءات في كل المجالات، مثل مشروعات الطرق والكباري والأنفاق الجديدة، مشيدًا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي انطلاق مشروع «حياة كريمة».

وهنأ الوزير، الشعب المصري، خلال تصريحات تلفزيونية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع «حياة كريمة» والجمهورية الجديدة، موضحًا: «الجمهورية الجديدة هي جمهورية الديموقراطية المدنية التي مهدت لها ثورة 30 يونيو».

وتابع: «حياة كريمة مشروع القرن وهناك مشروعات قومية أخرى مثل المدن الجديدة، وغيرها من المشروعات العملاقة ومن ضمنها مشروعات النقل التي ستنقل مصر نقلة حضارية، وستكون مصر الجديدة قد الدنيا».

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، انطلاق مبادرة «حياة كريمة»، موضحًا أنه يستعين على تنفيذه بالله، وبثقته في قدرات المصريين دولة وشعبا.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال كلمته أنه يعتبر أن انطلاق «حياة كريمة» تدشين للجمهورية الجديدة، الجمهورية المصرية القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديموقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وتعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية وتتطلع إلى تنمية سياسية قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة والإنسانية.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية شهدت تأسيس مدن جديدة تتسع لكل المصريين، في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطويرًا للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات، وتحديثًا شاملًا لشبكة الطرق القومية وزيادة الرقعة الزراعية، وصولا اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».