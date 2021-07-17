أهم أخبار القليوبية في 24 ساعة.. ضبط 3 كيلو هيروين وطوارئ بـ «الجامعي»

شهدت محافظة القليوبية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث والأخبار الهامة، كان في مقدمتها ضبط عاطل بحوزته 3 كيلوجرامات هيرويين داخل شقة بالعبور، فيما أعلنت جامعة بنها الطوارئ بمستشفى بنها الجامعي استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بينما أعلنت إدارة ري قناطر الدلتا بالقناطر الخيرية، قرب دخول حديقة البحيرة في ثوبها الجديد الخدمة، وأعلنت جامعة بنها عن بدء دورات جديدة للراغبين في تولي مناصب العمادة بالكليات المختلفة.

«الوطن»، تستعرض أخبار محافظة القليوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية، في التقرير التالي في إطار خدمتها لقرائها على مدار الساعة.

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 3 كيلو هيرويين بالعبور

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، القبض على تاجر مخدرات فى مدينة العبور بحوزته 3 كيلوجرامات هيروين، ومبلغ مالى وسيارة وهاتفى محمول، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسه والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

وردت معلومات لمديرية أمن القليوبية، تفيد قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة بترويج المخدرات فى مدينة العبور.

تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث توصلت التحريات إلى أن المتهم له مساعدين فى محافظات أخرى لترويج السموم البيضاء.

وداهمت القوات شقة المتهم بمدينة العبور وألقي القبض عليه وضبط بحوزته كمية لمخدر الهيروين الخام تزن 3 كيلو جرامات ومبلغ مالى وسيارة ملاكى و2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والسيارة لتسهيل ترويج المخدرات على عملائه، وأحيل للنيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبسه وتحريز المضبوطات.

ثوب جديد لحديقة البحيرة بعد التطوير بالقناطر الخيرية

قال المهندس أشرف درويش مدير الإدارة العامة لري القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إنه يجرى العمل على قدم سابق للانتهاء من أعمال تطوير حديقة البحيرة حيث تم تزويد الحديقة مؤخرا بقاعة أفراح البحيرة، وإضافه نماذج الفوتوسيشن، لتكون قبلة للعرسان من أبناء القناطر والمدن المحيطة والمحافظات المجاورة، ومصدرا للسعادة والبهجة للرواد، مشيرا إلى أن وزارة الرى تواصل تطوير الحدائق التابعة لها بالقناطر الخيرية، في أكبر مشروع لتطوير 11 حديقة تتبع الإدارة بالقناطر الخيرية.

وأضاف أن حديقة البحيرة في القناطر الخيرية تشهد أكبر عملية تطوير على مساحة 5 أفدنة، تمهيداً لافتتاحها رسميا، مشيرا أن وزارة الري انتهت من تأهيل حدائق عفلة والنيل والمركز الثقافي بمساحة إجمالية 28 فدانا.

وأوضح أن أعمال التطوير شملت عمل بحيرة صناعية بطول 150 مترا، على جانبيها أحواض من الزهور ومقاعد من الرخام وشلالات صناعية بالإضافة لكافيتريا وقاعة أفراح ومسطحات كبيرة من النجيلة الخضراء والأشجار والزهور والنباتات والأشجار النادرة ومقاعد خشبية وبرجولات ومشايات ودورات مياه مع استخدام شبكة ري حديث لرى الحديقة، وتنفيذ شبكة إنارة ليلية للحديقة.

وأضاف «درويش»، أن جميع أعمال التطوير يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة وإدارة ري القناطر الخيرية، اعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة والإدارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

القيادة والتأثير.. برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس والمرشحين لعمادة الكليات بجامعة بنها

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها في محافظة القليوبية، بدء التسجيل بدورة ( القيادة والتأثير) والتى تهدف إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات المتعلقة بالقيادة الجامعية من خلال برنامج تدريبي لمدة ثلاث أيام بواقع 6 ساعات يوميا.

وقال الدكتور هانى شحتة، المدير التنفيذي للمركز، أن اليوم الأول يتناول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في قطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، واليوم الثاني يتناول الجوانب المالية والادارية بالجامعات، والجوانب القانونية في الجامعات، أما اليوم الثالث فيتناول القضايا القومية ومكافحة الفساد وإدارة الأزمات والمخاطر، وموضوعين من موضوعات تنمية القدرات الجامعية.

يذكر أن هذه الدورة تأتي أيضا ضمن متطلبات الترشح لعمادة الكليات وسيتم الحجز والاستعلام من خلال مقر المركز بكلية الحاسبات الدور السادس - تليفون 01226659539.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة بنها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية في محافظة القليوبية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه «الجيزاوى»، بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية، وكذلك زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى، وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كل المستويات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين على المستشفى الجامعى.