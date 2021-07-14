وزارة الري من القليوبية: نستهدف تحويل 3 ملايين فدان لأنظمة الري الحديث

نظمت هندسة الموارد المائية والري بشبين القناطر، لقاءً إرشاديًا، اليوم، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث بشبين القناطر بمشاركة روابط المزارعين ومديري الجمعيات الزراعيه بمحافظة القليوبية بحضور المهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث والمهندس مؤمن الشرقاوي ئيس الإدارة المركزية للتوجية المائي بوزارة الري والمهندس أسامة خليل وكيل وزارة الري بالقليوبية والدكتور حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية

وأشارت قيادات وزارتي الري والزراعة إلى أهمية التحويل لأنظمة الري الحديث وتبطين الترع والمساقي الخصوصية واستخدام أدوات الري الجديد بما يساعد في توفير المياه لري الزراعات مشيرين إلى أن المشروع يستهدف تغطية 3 ملايين فدان من خلال دخولها منظومة الري الحديث.

المشاركون : توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروع

وأضاف المشاركون في اللقاء أن توجيهات القيادة السياسية أكدت علي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والبداية بمحافظتي القليوبية وبني سويف حيث أن مشروعات تأهيل الترع تحتاج لإستخدام منظومة الري الحديث لتقليل الهدر في مياه الري.

قيادات الري: خطة الوزارة تهدف للترشيد والحفاظ علي المياه

وأشار المشاركون في اللقاء أن خطة وزارة الري في مجال منظومة ري الأراضي الحديثة تهدف إلى الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مشيرين إلى عقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتي الري والزراعة وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل الترع والتحول للري الحديث في محافظة القليوبية بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي.

قيادات الري: المشروعات القومية لتأهيل الترع تهدف لاستغلال الموارد المائية بطريقة مثلي

وأكد المشاركون في اللقاء أن السياسة المائية والمشروعات القومية تهدف لتحسين استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لكافة المزارعين مشيرين إلى أن الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي بوزارة الري تقوم بعرض بعض المواد الإعلامية الخاصة بالممارسات المميزة والتجارب الرائدة لعدد من المزارعين الذين حولوا الري بأراضيهم لنظم الري الحديثة وما نتج عن ذلك من ترشيد في استخدام المياه وزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف الأسمدة والعمالة والطاقة.

وقامت الإدارة المركزية للتوجيه المائي خلال اللقاء بعرض الملامح الرئيسية لبرنامج وخطة العمل للبدء الفوري في تفعيل القرار الوزاري المشترك وتشجيع المزارعين على تنفيذ منظومة الري الحديث وتأهيل المساقي وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه.