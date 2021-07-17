فوزي منيب.. زوج ماري منيب الذي قدم «الكسار» للسينما المصرية

يعد الفنان فوزي منيب، واحدًا من رواد الفن المصري والعربي، حيث كان من أوائل من قدموا المسرح والسينما في مصر والوطن العربي، وكان عاشقًا للتمثيل، فقدم 4 أفلام سينمائية وعددا من المسرحيات، كما أنتج وأخرج بعض الأعمال الفنية، ومن أبرز المحطات الفنية في مسيرة فوزي منيب، حينما قدم الفنان على الكسار لأول مرة في السينما المصرية.

الفيلم الصامت «الخالة الأمريكانية»

مع بداية عشرينيات القرن الماضي كان المسرح المصري بمرحلة توهج كبيرة من خلال العديد من الفرق المسرحية التي تقدم عروضها على مدار العام، وكان من أبرز تلك الفرق فرقة فوزي منيب وزوجته الفنانة ماري منيب، وفرقة على الكسار التي كونها مع على أمين صدقي وكانت الفرقتان قد حققتا نجاحًا كبيرًا.

وفي عام 1920 قرر فوزي منيب مع الفنان على الكسار تقديم الفيلم الصامت القصير «الخالة الأمريكانية»، وشهد الفيلم للمرة الأولى فكرة قيام أحد الأبطال بتجسيد شخصية امرآة بوجه عام، وقد حقق الفيلم حينها قبولًا جماهيريًا وجاء الفيلم في 32 دقيقة.

كما شهد الفيلم الظهور الأول للفنانة كوكا، وشارك في بطولته ألفريد حداد، أمين صدقي، ومن إخراج المخرج الإيطالى بونفيللى، وهو الذي كتب الفيلم المأخوذ عن المسرحية الانجليزية «خالة تشارلى».

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي قدمها الفنان فوزي منيب فيلم «أصحاب العقول» في عام 1940، للمخرج ألفيزى أورفانيللى، وشاركه البطولة كل من بهيجة المهدي، بشارة واكيم وسليمان نجيب، قبل أن يرحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 17 يوليو عام 1947 عن عمر ناهز الـ49 عاما.