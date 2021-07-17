منتج «مش أنا»: تامر حسني خصم من أجره الشخصي عشان يزود حلا شيحة

أعرب أحمد دسوقي منتج فيلم «مش أنا»، عن غضبه الشديد من نجمة العمل حلا شيحة، بعد هجومها على تامر حسني، حيث كتب المنتج عبر «فيس بوك» قائلا: «كل اللي طلبته حلا تامر نفذه وزيادة ومكانش ليها أي طلبات بخصوص الكليب، وتامر وقف في ضهرها وصمم يشيل كل اللي طلبته، وعارض كل جهات الإنتاج عشان كان في خطورة على دراما الفيلم وتحملها تامر على عاتقه، وفتح الفيلم تاني مع المخرجة ومعايا شخصياً، وبقينا بنشيل وبنحاول نحل الدراما بطريقة تانية مرهقة ومتعبة جداً».

وتابع «تامر عشان خاطر إرضاء حلا فضل قاعد في المونتاچ أسبوع كامل بيحل أضرار حذف المشاهد اللي طلبتها عشان السياق الدرامي ميتأثرش بالسلب، والحقيقة أن كل جهة الإنتاج كانوا رافضين الحذف لأن دا شغل وكل حد أخد أجره عليه، ومينفعش نبوظ فيلم بيتصور في سنتين وبيتحضر في سنة وفيه نجوم كبار عشان أستاذة حلا وصلت فجأة للسلام النفسي مع نفسها».

وأضاف المنتج «هل من الصح أنها تدي نفسها الحق أنها تتهم وتشكك في النوايا والعقائد الدينية لناس وقفوا جنبها؟ دا كلام لا يعقل ومرفوض تماماً».

وواصل «أنا مصدوم من تصريحات حلا تحديداً في حق الراجل الوحيد اللي كان في ضهرها وكمان حارب عشان يجيبلها أجر كبير جداً عشان يرفع من روحها المعنوية بعد ما طلبت منه يساعدها عشان ترجع في السينما بقوة.. وللعلم… كلمة حق قدام ربنا في حق الراجل دا عشان أجرها المادي يكبر تامر خصم من أجره الشخصي عشان يتحط عند حلا، دا غير أنها مكانتش بترد علينا كلنا قبل طرح الفيلم نهائي».

واختتم «كان ممكن يا حلا تتكلمي معانا كلنا أو تيجي تشوفي الفيلم قبل نزوله ونحل كل شئ بمنتهى الود والاحترام، معرفش ليه عملتي كدا وكلنا كنا جانبك».