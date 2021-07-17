الرئيس الأمريكي ينتقد «فيس بوك».. والشركة ترد بـ«بيان»

تصاعدت حدة اللهجة بين البيت الأبيض وشركة «فيس بوك»، أمس الجمعة، بسبب التضليل المتعلق باللقاحات، إذ اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول «كوفيد-19» والتطعيم، تؤدي إلى قتل الناس، فيما رفض «فيس بوك» انتقادات الرئيس الأمريكي.

وفيما كان يستعد لمغادرة البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال «بايدن» ردًا على سؤال حول الرسالة التي يُوجهها إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك»: «إنّهم يقتلون الناس، الجائحة الوحيدة التي لدينا، تطال أشخاصًا لم يتلقوا التطعيم.. إنهم يقتلون الناس».

وبشكل سريع ردت شركة «فيس بوك» من خلال بيان لاذع قالت فيه: «الوقائع تُظهر أن فيس بوك يساعد في إنقاذ الأرواح، نقطة، انتهى»، مشددة خلال البيان على أن «الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تُشتت تركيزنا»، وأشارت المجموعة إلى أن «أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيس بوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أي مكان آخر على الإنترنت»، وأضاف البيان: «لقد استخدم أكثر من 3.3 ملايين أمريكي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم»، بحسب «سكاي نيوز».

وفي وقت تؤدي متحورة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدد البيت الأبيض لهجته بحالة القلق من تعثر حملة التطعيم حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالبًا إياها بأن تبذل جهدًا إضافيا لمكافحة المعلومات المضللة.

وقال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي، أمس الجمعة، إن المعلومات المضللة «تُزهق أرواحًا»، مضيفًا: «مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضللة بأن تلوث بيئتنا» مطالبًا إياها بأن تعمل في سرعة وثبات ضد من يروجون لمعلومات مضللة.

فيما قالت روشيل وولينسكي، مديرة مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهي وكالة الصحة العامة الفدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة، خلال مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن الرسالة التي تصل إلينا واضحة: بدأنا نشهد جائحة غير الملقّحين.

وكانت سجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية، ما يعادل 27800 إصابة جديدة يوميًا بزيادة 64%عن الأسبوع الذي سبق، و2890 حالة تتطلّب الدخول إلى المستشفى و223 حالة وفاة.