غرامة 10 آلاف جنيه لذبح الأضحية في الشارع

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة، وتصل إلى 10 آلاف جنيه.

فتح المجازر بالمجان

وأشار محافظ القاهرة، إلى فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة «الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان»؛ لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية طوال أيام العيد، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر؛ حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم، لافتًا إلى أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

حظر الشوادر بالشارع

وأكد «عبد العال» حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة؛ لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة.

من جانبه، أكد صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري، أنه يطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 94 والقانون 53 لسنة 66، الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10000 جنيه، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

أما بالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94، وقد تصل العقوبة لـ10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري أنه سيتم الذبح طوال أيام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور، كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أي مشكلات لحلها على الفور، بالإضافة لرقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية 19561.