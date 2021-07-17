«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بجميع مناطق الشركة على مستوى المحافظة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد، إن الشركة نظمت حملة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء وعدم إهدارها في أعمال التنظيف أو غسيل السجاد وغيرها بصورة مبالغ فيها وتوعية الجزارين بعدم إلقاء مخلفات الأضحية في غرف الصرف الصحي لإضرارها والتسبب في حدوث انسدادات وطفوحات أو انقطاعات.

وأضاف رئيس الشركة، أن حملات التوعية التي يجري تنفيذها بالشركة تهدف إلى تغير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين تجاه استهلاك المياه والتعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن هذه السلوكيات للمحافظة على شبكة الصرف الصحي، لافتا إلى أن الحملة حرصت على تعليق ملصقات مناشدة المواطنين باتباع الطرق السليمة في التخلص الأمن من مخلفات الأضاحي ووضعها في أكياس بلاستيك والتخلص منها بإلقائها في صناديق القمامة؛ للحفاظ على بيئة نقية خالية من الملوثات والمشاكل الناجمة عنها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الشركة استعدت بكافة معداتها لمواجهة أى طفوحات أو انفجارات طارئة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ تحسبًَا لوجود أى انسداد مفاجئ فى خطوط الصرف الصحي، فضلاً عن مواصلة تنفيذ خطة التطهير الدورية والخطة الاستثنائية المنفذة لغرف ومطابق الصرف الصحي تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تشكيل غرفة طوارئ

وأضاف أن الشركة عمدت إلى تشكيل غرفة طوارئ بكل المناطق لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 وسرعة حلها بصورة نهائية، والمتابعة المستمرة من فريق الطوارئ وفريق الصيانة المتخصص لمتابعة المشكلات المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو أي شكوى تخص توعية المياه وجودتها.

وأشار إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركة للقيام برفع عينات من الشبكات وطرود المحطات فور وجود أى شكوى تخص جودة المياه، مع جاهزية سيارات المعمل المتنقلة لزوم سحب العينات وإجراء التحاليل الكيميائية والبكترولوجية للتحقق من سلامة المياه وجودتها.