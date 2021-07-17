انتشال جثة سيدة من ترعة بأسيوط.. والتحريات: شبهة جنائية

تمكن فريق قوات الإنقاذ النهري والحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط، من انتشال جثة سيدة كانت طافية على مياه ترعة نجع حمادي بمدخل قرية بني مجد التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوجود جثة طافية على مياه ترعة نجع حمادي بمدخل قرية بنى مجد دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية والإنقاذ النهري، وجرى انتشال الجثة بواسطة فرق الإنقاذ والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لسيدة بالعقد الثالث من العمر، وتدعى نادية إبراهيم علي موسى، مقيمة بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى منفلوط تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات الأولية التي قام بها فريق مباحث المركز إلى وجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.